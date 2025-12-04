Farming Success Story:'निसर्गाशी दोन हात करत शेतकऱ्यांनी घेतले डाळिंबाचे उत्पादन'; किलोला दोनशे रुपये दर; माण तालुक्यात क्षेत्र वाढले..

-शाल गुंजवटेबिजवडी : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे ऐन उन्हाळ्यातील मे महिन्यात सुरू झालेल्या पावसाने ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत मुक्काम ठोकत शेतकऱ्यांची झोप उडवली. कांदा शेतातच नासून गेल्याने रोटर फिरवावा लागला. मात्र, निसर्गाशी दोन हात करत डाळिंब लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांनी बहार यशस्वी करून दाखवले.त्यातच डाळिंबाचे दर किलोला सरासरी शंभर ते २०० रुपयापर्यंत राहिले. त्यामुळे माण तालुक्यातील मार्डी, दहिवडी, बिदाल, बिजवडी, मोही, शिंगणापूर, भालवडी, खुटबाव व परिसरातील डाळिंब लागवडधारक शेतकऱ्यांत उत्साहाचे वातावरण आहे..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .इतर फळबागा काढल्यासीताफळ, पेरू आदी फळांचे दर गडगडल्याने डाळिंबाला चांगल्या हमीभावप्रमाणे दर मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी इतर फळांच्या फळबागा काढून डाळिंब लागवडी केल्या आहेत. डाळिंब बाग असणाऱ्यांना चांगले पैसे होत असल्याने इतर शेतकरीही डाळिंब लागवडीकडे वळले आहेत; पण त्यांच्यासमोर बागा आणण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. कारण डाळिंबाचा खर्च मोठा असून, जो व्यवस्थित लक्ष देऊन खर्च करतो तोच यात यशस्वी होतो, असे समीकरण असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे..शरद किंग रोपांना मागणीसुपर भगवा, जम्बो भगवा या डाळिंबाच्या वाणाची मोठ्या प्रमाणात लागवडी होत असून, वेगळे वाण म्हणून शरद किंग यालाही शेतकऱ्यांची मोठी पसंती आहे. शरद किंग हे वाण एकसमान फळे व एकावेळी सेटिंग होते, अशी चर्चा असल्याने शेतकरी त्याकडे वळताना दिसून येत आहेत..बिजवडीत प्रयोगसोलापूर जिल्ह्यात प्रा. डॉ. प्रशांत कुंभार यांनी एकखोड पद्धतीचे मार्गदर्शन करून बहुतांश शेतकऱ्यांना यश मिळवून दिले आहे. प्रा. डॉ. कुंभार हे माण तालुक्यातील बिदालचे असून, बिजवडीत त्यांनी तो प्रयोग पाच एकरांत राबवला आहे..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...आर्थिक स्थैर्य मिळण्याचा प्रयत्नविविध फळांचे घसरत चाललेले दर पाहता डाळिंब हे फळपीक पैशाचे पीक म्हणून पाहिले जात आहे. कितीही दर कमी झाले तरी केलेल्या खर्चाच्या दुप्पट पैसे हे फळपीक देऊन जाते. चांगली क्वॉलिटी व उत्पन्न काढले तर दरही चांगला मिळत आहे.त्यामुळे पैशाचे हमखास फळपीक म्हणून शेतकऱ्यांचा मोठा कल डाळिंबाकडे वळला आहे. सध्या डाळिंबाला चांगले दिवस आल्याने शेतकऱ्यांत समाधान दिसत असून, डाळिंब लागवडीतून आर्थिक स्थैर्य मिळवण्याच्या प्रयत्न शेतकरी करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.