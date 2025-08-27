-राजेश पाटील ढेबेवाडी : पावसाळ्याच्या मध्यावर फुलणाऱ्या रंगीबेरंगी फुलांनी परिसरातील डोंगररांगा, पठारे बहरली आहेत. फुलांचे हे गालिचे जणू ‘कास’चा ‘भास’ करून देत असले, तरीही पर्यटकांच्या नजरेतून मात्र वर्षानुवर्षे ही फुलांची ठिकाणे दुर्लक्षितच आहेत. साधारणपणे चाळीस- पन्नास किलोमीटर अंतरातील ठिकाणे एकमेकांना जोडल्यास पर्यटकांना नेत्रसुखद अनुभव तर मिळेलच. शिवाय अनेक गावे व वाड्या वस्त्यांसाठीही चांगल्या पद्धतीने रोजगार निर्मितीही होऊ शकेल..Satara News: धोकादायक शाळांची होणार दुरुस्ती! 'सातारा जिल्ह्यात ६७ कोटी ७० लाखांचा निधी मंजूर'; १९ इमारती येणार सुस्थितीत.आणि निसर्ग सौंदर्याची मुक्त हस्ते उधळण झालेल्या ढेबेवाडी खोऱ्यात मराठवाडी, महिंद, साखरी आदी धरणांबरोबरच श्री क्षेत्र नाईकबा, श्री क्षेत्र वाल्मीकी आदी धार्मिक स्थळे, तसेच फुलपाखरू उद्यान, पवनचक्की प्रकल्प आहे. सह्याद्री व्याघ्र राखीव व प्रादेशिक अशी येथील वनक्षेत्राची विभागणी झाली आहे. अलीकडे तेथे पर्यटनाला चांगली चालना मिळत असतानाच काही बाबी दुर्लक्षितच राहिल्याचाही अनुभव येत आहे. यामध्ये दर वर्षी पावसाळ्याच्या मध्यावर बहरणाऱ्या फुलांच्या दुनियेचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल..विभागातील डोंगरपट्ट्यासह सपाटीच्या भागातील अशी काही ठिकाणे आहेत. जिथे ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या कालावधीत फुलोत्सव सुरू असतो. गेंद, पंद, कारवी, जांभळी मंजिरी, विविध प्रकारचे तेरडा, स्मिथिया, निळी आभाळी, हळूदा, जांभळी घंटा, मिकी माऊस अशी म्हणून किती नावे सांगावी आणि ठेवावी, असे हा बहरलेला फुलोत्सव पाहून होते. सध्याही परिसरातील डोंगररांगात जणू फुलांचे रंगीबेरंगी गालिचेच पसरल्याचे दिसून येत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील कास येथे बहरणारी रंगीबेरंगी फुलांची दुनिया बघायला पर्यटक दूरवरून येतात, मात्र ढेबेवाडी खोऱ्यातही असा बहर दर वर्षी येतो आणि कोमेजूनही जातो. मात्र तो बघायला फारसे कुणी फिरकतही नाही, हे वास्तव आहे..Ganesh festival २०२५: विघ्न विनाशक गणराया या आनंदे; आज आगमन, उत्साह अन् एकतेच्या उत्सवास आतुरले सारे.बेभरवशी पाऊसमान आणि वन्यप्राण्यांचा प्रचंड उपद्रव यामुळे ढेबेवाडीच्या डोंगरपट्ट्यासह लगतच्या सपाटीच्याही भागात मोठ्या प्रमाणात शेती पडून आहे. रोजगारासाठी लोकांचे लोंढे मुंबईला धावत आहेत. या पार्श्वभूमीवर फुलांची व पर्यटनाची ठिकाणे एकमेकांना जोडल्यास मुंबईकडे धावणारा लोंढा बऱ्याच प्रमाणात थोपविणे शक्य आहे.- अंकुश कापसे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पाटण तालुका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.