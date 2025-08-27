सातारा

Satara News: पुष्‍पसौंदर्याने बहरल्‍या डोंगररांगा! ढेबेवाडी पट्ट्यात ‘कास’चा ‘भास’; रंगीबेरंगी फुलांचा नेत्रसुखद नजारा दुर्लक्षितच, पर्यटनाला वाव

Kas Pathar Lookalike in Dhebewadi: सह्याद्री व्याघ्र राखीव व प्रादेशिक अशी येथील वनक्षेत्राची विभागणी झाली आहे. अलीकडे तेथे पर्यटनाला चांगली चालना मिळत असतानाच काही बाबी दुर्लक्षितच राहिल्याचाही अनुभव येत आहे. यामध्ये दर वर्षी पावसाळ्याच्या मध्यावर बहरणाऱ्या फुलांच्या दुनियेचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल.
"Blooming hills of Dhebewadi resemble Kas Plateau; floral colors paint a breathtaking natural canvas."
ढेबेवाडी : पावसाळ्याच्या मध्यावर फुलणाऱ्या रंगीबेरंगी फुलांनी परिसरातील डोंगररांगा, पठारे बहरली आहेत. फुलांचे हे गालिचे जणू ‘कास’चा ‘भास’ करून देत असले, तरीही पर्यटकांच्या नजरेतून मात्र वर्षानुवर्षे ही फुलांची ठिकाणे दुर्लक्षितच आहेत. साधारणपणे चाळीस- पन्नास किलोमीटर अंतरातील ठिकाणे एकमेकांना जोडल्यास पर्यटकांना नेत्रसुखद अनुभव तर मिळेलच. शिवाय अनेक गावे व वाड्या वस्त्यांसाठीही चांगल्या पद्धतीने रोजगार निर्मितीही होऊ शकेल.

