Navratri festival procession:'बनवडीत हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन'; दर्ग्याची संदल-नवरात्रोत्सव मंडळाच्या मिरवणुकीत भेट

सातारारोड : बनवडी (ता. कोरेगाव) येथे हजरत पीर दस्तगीर दर्ग्याची संदल मिरवणूक आणि गावातील सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळाच्या मिरवणुकीच्या झालेल्या भेटीच्या प्रसंगातून तमाम बनवडीकरांनी सामाजिक ऐक्य व धार्मिक सलोखा जपण्याचा आदर्श निर्माण केला. वाठार स्टेशन पोलिस व सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अविनाश माने यांनी पुढाकार घेऊन केलेल्या प्रयत्नांना मिळालेले हे यश आहे. दरम्यान, आज चंदन-वंदन येथे झालेल्या उरसाला राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या भाविकांची मोठी गर्दी झाली होती..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .गेल्या एप्रिलमध्ये बनवडी येथे आयोजित केलेल्या ज्ञानेश्वरी पारायण सप्ताहाच्या सांगता सोहळ्यामध्ये गावातील सकल मुस्लिम समाज बांधवांनी काल्याच्या महाप्रसादाचे आयोजन करून सामाजिक सलोखा व एकता आणि ‘एक गाव, एक परिवार’ या भावनेचे दर्शन घडवले होते. त्यानंतर शुक्रवारी रात्री दर्ग्याची संदल मिरवणूक आणि गावातील नवरात्रोत्सव मंडळाच्या मिरवणुकीच्या झालेल्या भेटीचा बनवडी गावाच्या इतिहासात घडलेला अभूतपूर्व प्रसंग अनुभवायला मिळाला. वाठार स्टेशन पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अविनाश माने यांच्या समन्वयातून व प्रयत्नांतून दोन वेगळ्या धार्मिक परंपरांच्या मिरवणुका एकत्र आल्या आणि बंधुता, ऐक्य व सौहार्दाचे दर्शन घडले..गावातील नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवत या घटनेला उत्सवाचे स्वरूप दिले. गावातील ज्येष्ठ नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी बनवडी गावाच्या इतिहासात असे दृश्य कधीही पाहायला मिळाले नव्हते. पाच महिन्यांपूर्वी गावात झालेला पारायण सप्ताह सोहळा आणि त्यानंतर शुक्रवारी रात्री नवरात्रोत्सव मंडळाची मिरवणूक व दर्ग्याच्या संदल मिरवणुकीच्या निमित्ताने दोन्ही समाज एकत्र आल्यामुळे गावात सामाजिक ऐक्य अधिक वृद्धिंगत झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. ही घटना फक्त बनवडीपुरतीच मर्यादित न राहता संपूर्ण परिसरात धार्मिक सौहार्द व सामाजिक सलोख्याचा संदेश देणारी ठरली आहे. पोलिसांनी समन्वय साधल्यामुळे गावात शांतता, बंधुता आणि मैत्रीचे बीजारोपण झाले आहे. गावकऱ्यांनी एकमुखाने पोलिस प्रशासनाचे आभार मानले असून, हेच खरे धार्मिक ऐक्याचे प्रतीक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.बनवडी येथे नवरात्रोत्सव मंडळाची मिरवणूक व हजरत पीर दस्तगीर दर्ग्याची संदल मिरवणूक या दोन्ही मिरवणुका एकाच दिवशी म्हणजे काल शुक्रवारी निघणार असल्यामुळे सामाजिक सलोखा अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने पोलिस प्रशासनाच्या वतीने दोन्ही समाजाशी समन्वय साधला आणि त्यामुळे तमाम बनवडीकरांनी कृतीद्वारे सामाजिक ऐक्य जपण्याचा संदेश दिला आहे.- अविनाश माने, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, वाठार स्टेशन पोलिस ठाणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.