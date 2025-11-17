Mahabaleshwar News:'खासदार शाहू महाराजांनी दिली प्रतापगडावर भेट'; शिवभक्तांची गडावर मोठी गर्दी, जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणा

महाबळेश्वर: खासदार शाहू महाराज छत्रपती यांनी किल्ले प्रतापगडावर जाऊन भवानी मातेचं दर्शन घेतलं. शाहू महाराजांच्या हस्ते प्रतापगडावर भवानीमातेची पूजा पारंपरिक व विधिवत पद्धतीने करण्यात आली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.दरम्यान, शाहू महाराजांच्या हस्ते भवानी मातेची आरती घेण्यात आली. यावेळी शिवभक्तांनी गडावर मोठी गर्दी केली होती. सकाळी शाहू महाराज छत्रपती हे गडावर आले, तेव्हा त्यांचं स्वागत तुतारीच्या निनादात करण्यात आले. शाहू महाराज प्रतापगडावर पोहोचताच गडावरील स्थानिक ग्रामस्थ, महिला मंडळे, तथा ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे हार्दिक स्वागत केले. खासकरून तरुणांनी ‘जय भवानी, जय शिवाजी’च्या घोषणा देत महाराजांचे स्वागत करत परिसरात ऐतिहासिक उत्साह निर्माण केला..स्थानिकांनी शाहू महाराजांना भवानी मातेची परंपरा, मंदिर विकास प्रश्न, पर्यटन व्यवस्था यांबद्दलही माहिती दिली. महाराजांनी सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानत प्रतापगडाच्या विकासासाठी आवश्यक सहकार्य करण्याचा विश्वास दिला. सुटीच्या दिवशी असल्याने प्रतापगडावर भाविक आणि पर्यटकांचीही मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. शाहू महाराजांच्या आगमनामुळे या गर्दीत आणखी वाढ झाली..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...\rपर्यटकांनी महाराजांसोबत छायाचित्रे घेण्याचा प्रयत्न केला, तर काहींनी प्रतापगडाच्या इतिहासाबाबत त्यांच्याशी संवाद साधला. भवानी मातेच्या दर्शनानंतर शाहू महाराजांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी इतिहासाची आणि प्रतापगडाच्या संरक्षणाची महत्त्वाची आठवण करून दिली. त्यांनी सांगितले की, हा किल्ला केवळ दगड-मातीचा नाही, हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा गड आहे. त्याची जपणूक, संवर्धन आणि स्वच्छता यासाठी प्रत्येकाने पुढे यायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.