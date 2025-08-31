सातारा

माेठी बातमी!'महिलांना लुटणाऱ्याचा एन्‍काउंटर'; सातारा पोलिसांवर पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापुरात हल्‍ला, २२ गंभीर गुन्हे

End of a Notorious Criminal: लखन भोसलेवर जबरी चोरीसह इतर अनेक २२ गुन्ह्यांची नोंद विविध पोलिस ठाण्‍यांत आहे. प्रत्‍येक गुन्ह्यात जबरी चोरीसाठी त्‍याच्‍याकडून नागरिकांना अशाच प्रकारे धमकावण्‍यात येत असे. कृष्‍णानगरसह इतर गुन्ह्यातील संशयितांची देखील मोडस ऑपरेंडी तशीच होती.
Updated on

शिक्रापूर: कृष्‍णानगर येथे सकाळी फिरावयास गेलेल्‍या महिलांना कोयत्‍याचा धाक दाखवत लुटणाऱ्या लखन पोपट भोसले (वय ३२, रा. जयरामस्‍वामी-वडगाव, ता. खटाव) या सराईत गुन्‍हेगाराने शिक्रापूर (जि. पुणे) येथे शनिवारी सायंकाळी सातारा पोलिसांच्‍या पथकावर चाकू हल्‍ला केला. त्‍यावेळी स्‍वसंरक्षणार्थ कारवाईत पोलिसांची गोळी लागल्‍याने लखन भोसलेचा मृत्‍यू झाला. लखन भोसले हा सराईत गुन्‍हेगार असून, त्‍याच्‍यावर जबरी चोरीसह इतर २२ गंभीर गुन्ह्यांची नोंद साताऱ्यासह परजिल्ह्यातील पोलिस ठाण्‍यांत आहे. त्‍याच्‍यावर मोकांतर्गत देखील कारवाई करण्‍यात आली होती.

