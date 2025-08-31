शिक्रापूर: कृष्णानगर येथे सकाळी फिरावयास गेलेल्या महिलांना कोयत्याचा धाक दाखवत लुटणाऱ्या लखन पोपट भोसले (वय ३२, रा. जयरामस्वामी-वडगाव, ता. खटाव) या सराईत गुन्हेगाराने शिक्रापूर (जि. पुणे) येथे शनिवारी सायंकाळी सातारा पोलिसांच्या पथकावर चाकू हल्ला केला. त्यावेळी स्वसंरक्षणार्थ कारवाईत पोलिसांची गोळी लागल्याने लखन भोसलेचा मृत्यू झाला. लखन भोसले हा सराईत गुन्हेगार असून, त्याच्यावर जबरी चोरीसह इतर २२ गंभीर गुन्ह्यांची नोंद साताऱ्यासह परजिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांत आहे. त्याच्यावर मोकांतर्गत देखील कारवाई करण्यात आली होती. .Maratha Reservation: एक हाक अन् हजारो भाकऱ्यांची रसद..! 'कऱ्हाड शहरासह तालुक्याची मुंबईतील आंदोलनकर्त्यांसाठी धाव'; टेंपोभर साहित्य रवाना.कृष्णानगरच्या मेडिकल कॉलेज परिसरातील काही महिला गुरुवारी सकाळी फिरण्यासाठी गेल्या असताना, तीन जण दुचाकीवरून आले. तोंडाला रुमाल बांधून आलेल्या तिघांनी दुचाकी थांबवत महिलांचा पाठलाग केला. यापैकी सोनाली दीपक लोंढे (वय २६, रा. कृष्णानगर) या पळताना ठेच लागून जमिनीवर पडल्या. संशयितांनी सोनाली यांच्या गळ्यास कोयता लावून सोन्याचे दागिने हिसकावले. या घटनेमुळे घाबरलेल्या अवस्थेत घरी पोहोचल्यानंतर सोनाली यांनी याबाबतची माहिती कुटुंबीयांनी दिली..याचदरम्यान या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समाज माध्यमांवर प्रसारित झाले. याची दखल घेत पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी तपासाच्या सूचना स्थानिक गुन्हे शाखेसह सातारा शहर पोलिसांना दिल्या होत्या. हा प्रकार घडल्यानंतर कोरेगाव, तसेच शाहूनगर परिसरातही तशाच घटनांचे सत्र सुरू झाले. एकापाठोपाठ घडणाऱ्या या घटनांमुळे महिलांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली होती. घटनेचा तपास स्थानिक गुन्हे शाखेसह सातारा शहर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण शाखेने सुरू केला होता. माहिती संकलनादरम्यान लखन पोपट भोसले हा सराईत गुन्हेगार काही दिवसांपूर्वीच गंभीर गुन्ह्यांतून जामिनावर सुटल्याचे समोर आले. यानुसार पोलिसांनी त्याचा ठावठिकाणा शोधणे सुरू केले. शोधादरम्यान लखन भोसलेनेच साथीदारांच्या मदतीने हे गुन्हे केल्याचे सबळ पुरावे पोलिसांना मिळत गेले..पोलिसांनी कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागासह इतर ठिकाणी त्याचा शोध केला. शोधादरम्यान एका महिलेची माहिती मिळाल्यावर पोलिसांना चौकशीअंती हे गुन्हे लखन भोसलेने केल्याचे आणि तो सध्या पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या शिक्रापूर ठाण्याच्या हद्दीत असल्याचे समजले. यानुसार सातारा शहर पोलिस ठाण्याचे अधिकारी, कर्मचारी शनिवारी त्याला पकडण्यासाठी त्याठिकाणी केले..स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने लखन भोसलेचा शनिवारी सायंकाळी मलठण फाटा परिसरात शोध सुरू केला. एका ठिकाणाहून सातारा, तसेच पुणे ग्रामीण पोलिसांनी त्याला पकडले. या वेळी त्याने सातारा शहर पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी सुजित भोसले यांच्यावर चाकूहल्ला करत पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी पोलिसांनी लखन भोसलेसह त्याच्या सहकाऱ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत शरण येण्याचे आवाहन केले. मात्र, त्यांच्याकडून मोठा प्रतिकार झाल्यावर सातारा शहर पोलिस ठाण्याच्या पथकाने स्वसंरक्षणासाठी शासकीय रिव्हॉल्व्हरमधून प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केला. यामध्ये गोळी लागून लखन भोसले जखमी झाला. लखन जखमी झाल्याचे पाहून त्याच्या साथीदारांनी पळ काढला. त्यानंतर पोलिसांनी लखन भोसलेला उपचारासाठी शिक्रापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. याठिकाणी झालेल्या वैद्यकीय तपासणीअंती लखन भोसलेला मृत घोषित करण्यात आले..गुन्ह्याची पद्धत एकचलखन भोसलेवर जबरी चोरीसह इतर अनेक २२ गुन्ह्यांची नोंद विविध पोलिस ठाण्यांत आहे. प्रत्येक गुन्ह्यात जबरी चोरीसाठी त्याच्याकडून नागरिकांना अशाच प्रकारे धमकावण्यात येत असे. कृष्णानगरसह इतर गुन्ह्यातील संशयितांची देखील मोडस ऑपरेंडी तशीच होती. यामुळे त्यानेच हे गुन्हे केल्याच्या निष्कर्षाप्रत पोलिस पोहोचले होते. या निष्कर्षाला तांत्रिक व इतर माहितीमुळे दुजोरा मिळाला होता. पोलिस आणि लखन भोसलेसह इतर संशयितांमध्ये पुणे-अहिल्यानगर महामार्गालगतच्या शिवारात झटापट झाली. या झटापटीनंतर झालेल्या गोळीबारात लखनचा मृत्यू झाला. यावेळी संपूर्ण परिसरात मोठी गर्दी जमली होती. या गर्दीमुळे महामार्गावरील वाहतूक कोंडी झाली होती..लखन भोसलेने केलेल्या चाकू हल्ल्यात सातारा शहर पोलिस ठाण्यातील हवालदार सुजित भोसले हे जखमी झाले. त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. घटनेनंतर सातारा पोलिस दलातील वरिष्ठांनी संपूर्ण घटनेची माहिती घेत सातारा शहर पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना त्याठिकाणी रवाना केले. घटनास्थळाची पाहणी शिरूरचे उपअधीक्षक प्रशांत ढोले व शिक्रापूरचे पोलिस निरीक्षक दिपरतन गायकवाड यांनी केली असून, याबाबतची तक्रार नोंदविण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत शिक्रापूर पोलिस ठाण्यात सुरू होते..गुन्हेगारी प्रवृत्ती स्पष्टलखन भोसले याच्यासह त्याच्या साथीदारांची अनेक छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर आहेत. या प्रत्येक छायाचित्रांत लखन भोसलेकडे धारदार शस्त्रे असल्याचे दिसून येत आहे. यासह इतर अनेक छायाचित्रे समाज माध्यमांवर असून, त्यातून त्याची गुन्हेगारी प्रवृत्ती स्पष्ट होत आहे.संशयितांची महिलेकडून माहितीकृष्णानगर येथील गुन्ह्यात तिघांचा समावेश होता. तपासादरम्यान लखन भोसलेसह इतरांची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागात तपास सुरू केला. या तपासात लखन भोसलेच्या नात्यातील एका महिलेची माहिती पोलिसांना मिळाली. ही महिला सातारा जिल्ह्यात वास्तव्यास असल्याचे समजल्यानंतर तिची चौकशी करण्यात आली..Satara News:...अखेर सापडले शिक्षकाचे कुटुंब; गोंदवलेतील मंदिरात मुक्काम, ४० तास केली शोधाशोध.लखनविरोधात दाखल गुन्हेदहिवडी पोलिस ठाणे : घरफोडी, चोरीचे पंधरा गुन्हेम्हसवड पोलिस ठाणे : दरोडा, घरफोडीचे दोन गुन्हेवडगाव-निंबाळकर पोलिस ठाणे : जबरी चोरी, घरफोडी, दरोड्याचे तीन गुन्हेयासह बारामती तालुका पोलिस ठाणे, इंदापूर आणि वडूज पोलिस ठाण्यात दरोडा, जबरी चोरी, घरफोडीचे प्रत्येकी तीन असे एकूण २२ गुन्हे नोंद आहेत. 