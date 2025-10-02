सातारा

Satara News: 'शेतकऱ्यांसह मजुरांना आर्थिक मदत द्या'; कोरेगावात पुरोगामी होलार समाजाची निवेदनाद्वारे मागणी

Progressive Holaar Community: सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांची प्रचंड नासाडी झालेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने केवळ शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन या नासाडी झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून नव्हे, तर सरसकट नुकसान भरपाई देऊन त्यांना दिलासा द्यावा.
सकाळ वृत्तसेवा
कोरेगाव : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांबरोबर रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांनाही शासनाने आर्थिक मदत देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी पुरोगामी होलार संघटनेने येथील तहसीलदारांकडे एका निवेदनाद्वारे केली.

