Satara News: 'शेतकऱ्यांसह मजुरांना आर्थिक मदत द्या'; कोरेगावात पुरोगामी होलार समाजाची निवेदनाद्वारे मागणी

कोरेगाव : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांबरोबर रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांनाही शासनाने आर्थिक मदत देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी पुरोगामी होलार संघटनेने येथील तहसीलदारांकडे एका निवेदनाद्वारे केली. .धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सतीश माने, सदस्य मकरंद केंगार यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेच्या शिष्टमंडळाने येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील तहसीलदार कार्यालयात नायब तहसीलदार उदयसिंह कदम (महसूल) यांची भेट घेऊन निवेदन देऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली..निवेदनात म्हटले आहे, की राज्यात मे महिन्यापासून सुरू झालेला पाऊस अद्याप सुरूच आहे. सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांच्या हाताला काम मिळत नसल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यांच्या उपजीविकेवर मोठे संकट कोसळले आहे. राज्य सरकारने सहानुभूती दाखवून राज्य सरकारने अशा रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांचे सर्वेक्षण करून त्यांना आर्थिक साहाय्य करावे. .Solapur Crime: 'मकोका'ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांची प्रचंड नासाडी झालेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने केवळ शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन या नासाडी झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून नव्हे, तर सरसकट नुकसान भरपाई देऊन त्यांना दिलासा द्यावा. शिष्टमंडळामध्ये श्री. माने, श्री. केंगार यांच्यासह श्रीयश अहिवळे, सचिन कोडगार, मोहन आवटे, ज्ञानेश्वर कोडगार, विजय मोरे, लक्ष्मण वाघमारे, प्रकाश केंगार यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.