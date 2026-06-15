सातारा

Karad Accident: सुटीचा आनंद ठरला दुर्दैवी! गणपतीपुळ्याच्या प्रवासात तरुण अभियंत्याचा मृत्यू, कार ३०० फूट खड्ड्यात, तीन मित्र अन् मध्यरात्री काय घडलं..

Car plunges 300 feet into gorge near Karad: गणपतीपुळ्याच्या देवदर्शनाच्या प्रवासात भीषण अपघात; ३०० फूट खोल खड्ड्यात कोसळलेल्या कारमध्ये तरुण अभियंत्याचा जागीच मृत्यू, दोन मित्र जखमी
Deadly Curve Claims Young Engineer’s Life During Weekend Road Trip to Ganpatipule

Deadly Curve Claims Young Engineer’s Life During Weekend Road Trip to Ganpatipule

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सकाळ वृत्तसेवा
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मसूर: सुटीचा दिवस असल्‍याने गणपतीपुळे येथे देवदर्शनासाठी निघालेल्या तीन तरुण अभियंता मित्रांच्या मोटारीला कऱ्हाड तालुक्यातील वडोली भिकेश्वर गावाजवळ (कवठे फाटा) शनिवारी मध्यरात्री पाऊणच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. तीव्र वळणावर भरधाव मोटार नियंत्रणाबाहेर गेल्याने विरुद्ध बाजूला जाऊन ती ३०० फूट खोल खड्ड्यात उलटली. या भीषण अपघातात मोटार चालकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर आणि दुसरा किरकोळ जखमी झाला.

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