Karad Accident: सुटीचा आनंद ठरला दुर्दैवी! गणपतीपुळ्याच्या प्रवासात तरुण अभियंत्याचा मृत्यू, कार ३०० फूट खड्ड्यात, तीन मित्र अन् मध्यरात्री काय घडलं..

मसूर: सुटीचा दिवस असल्याने गणपतीपुळे येथे देवदर्शनासाठी निघालेल्या तीन तरुण अभियंता मित्रांच्या मोटारीला कऱ्हाड तालुक्यातील वडोली भिकेश्वर गावाजवळ (कवठे फाटा) शनिवारी मध्यरात्री पाऊणच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. तीव्र वळणावर भरधाव मोटार नियंत्रणाबाहेर गेल्याने विरुद्ध बाजूला जाऊन ती ३०० फूट खोल खड्ड्यात उलटली. या भीषण अपघातात मोटार चालकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर एक जण गंभीर आणि दुसरा किरकोळ जखमी झाला..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .या अपघातात ओंकार अनिल खंडागळे (वय २३, मूळ रा. बीड, सध्या रा. पाटण) असे मृत झालेल्या तरुण अभियंत्याचे नाव आहे, तर प्रतीक रमेश धावणे (वय २८, रा. चंद्रपूर) हा गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर कऱ्हाड येथील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. हरिश सुरेश वाघमारे (वय २८, रा. पडळ, ता. खटाव) हा किरकोळ जखमी झाला. हे तिघेही कोरेगाव येथील ‘शिवसमर्थ बिल्डर्स ॲण्ड डेव्हलपर्स’ कंपनीत अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत..पोलिसांच्या माहितीनुसार, रविवारच्या सुटीमुळे संबंधित तिघे मित्र शनिवारी रात्री जेवण करून ओंकार खंडागळे याच्या मोटारीने (एमएच १४ डीए ६६००) गणपतीपुळे येथे जाण्यासाठी निघाले. मोटार ओंकार चालवत होता. मध्यरात्री पाऊणच्या वाजण्याच्या सुमारास त्यांची मोटार रहिमतपूर- मसूरमार्गे उंब्रज बाजूकडे जात असताना वडोली भिकेश्वर गावच्या हद्दीत कवठे फाट्याजवळच्या तीव्र वळणावर आल्यावर चालक ओंकारचे मोटारीवरील नियंत्रण सुटले. त्यानंतर मोटार थेट विरुद्ध बाजूला जाऊन ३०० फूट खोल खड्ड्यात कोसळून झाडीत अडकली. मोटारीचा वेग प्रचंड असल्याने तिचा चक्काचूर झाला..अपघाताचा आवाज ऐकून वडोलीचे पोलिस पाटील राजू रामुगडे यांच्यासह स्थानिक रहिवासी कमलेश किरतावडे, राहुल भोसले व इतरांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. तातडीने मदतकार्य सुरू करून तिघांनाही माेटारीबाहेर काढले..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...घटनेची माहिती मिळताच मसूर पोलिस ठाण्याचे सुधाकर भोसले आणि कॉन्स्टेबल कोळेकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गंभीर जखमी ओंकार खंडागळेला १०८ रुग्णवाहिकेतून तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. मात्र, तेथील डॉक्टरांनी तपासणीपूर्वीच त्याला मृत घोषित केले. याप्रकरणी मसूर पोलिस पुढील तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.