बंदीची केवळ घोषणाच! 'कृत्रिम फुले बाजारात; फलोत्पादनमंत्र्यांच्या घोषणेची अंमलबजावणीच नाही'; शेतकऱ्यांच्या फुलांची मागणी घटली

-हेमंत पवारकऱ्हाड: सणा-सुदीला, विविध उत्सवांत सजावटीसाठी बाजारात येणाऱ्या प्लॅस्टिक फुलांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे कृत्रिम फुले बंद व्हावीत व फूल उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, अशी मागणी विधानसभेत आमदारांनी केली होती. त्यानंतर फूल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्लॅस्टिक-कृत्रिम फुलांवर बंदी घालण्यात येईल, अशी घोषणा फलोत्पादनमंत्री भरत गोगावले यांनी महिन्यापूर्वी केली होती. सध्या गणेशोत्सवामध्ये बाजारपेठेत राजरोसपणे कृत्रिम फुलांची विक्री सुरू आहे. त्यासंदर्भातील अध्यादेशच सरकारने काढला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. .Satara News:'मालधक्क्यावरील माथाडी समस्यांच्या गर्तेत'; कऱ्हाड रेल्वे स्थानकावरील स्थिती, मागण्या सोडविण्याची प्रशासनाकडे मागणी.शेतकरी दिवसरात्र काबाडकष्ट करून कमी कालावधीत चार पैसे चांगले मिळावे, यासाठी भाजीपाला, पालेभाज्या, फळे, फुले पिकवतात. त्यामुळे त्यांना उत्पन्नही चांगले मिळते. मात्र, अलीकडे बाजारपेठेत सण - विविध उत्सवात सजावटीसाठी प्लॅस्टिक फुले मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाम गाळून पिकविलेल्या फुलांना कवडीमोल दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. शेतीतील विविध प्रकारच्या फुलांची लागवड करून ही फुले बाजारात आणल्यावर प्लॅस्टिकच्या फुलांमुळे अत्यल्प दरात विक्री होते. त्यामुळे शेतकरीही हवालदिल झाले आहेत. त्याचा विचार करून कृत्रिम फुले बंद करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत होती. .त्या मागणीचा उठाव झाल्याने विविध आमदारांनी विधानसभेत कृत्रिम फुलांवर बंदी आणावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर विधानसभेत जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही निवेदनाद्वारे मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फलोत्पादनमंत्री भरत गोगावले व पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे घेण्याचे आमदारांना आश्वासन दिले..त्यानंतर फलोत्पादनमंत्री गोगावले यांनी शासन कृत्रिम फुलांवर बंदी आणेल, अशी घोषणाही केली. सध्या गणेशोत्सव सुरू झाला असून, त्याच्या सजावटीसाठी बाजारपेठेत आलेल्या वस्तूत कृत्रिम फुलांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या फुलांना दर मिळणार, की नाही? त्याला मागणी होणार की नाही? या विवंचनेत शेतकरी आहे. सरकारकडून महिन्यापूर्वी घोषणा होऊनही त्यासंदर्भातील अध्यादेश काढलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांत नाराजी आहे..प्रदूषणाचीही समस्याशेतकऱ्यांनी शेतातून पिकवलेली फुले ही वापरल्यानंतर त्याचे खत तयार करता येते. त्यामुळे त्या फुलांपासून पर्यावरणाला धोका पोहोचत नाही. मात्र, बाजारपेठेतील प्लॅस्टिकच्या कृत्रिम फुलांमुळे पर्यावरणाचा धोका निर्माण होत आहे. या फुलांच्या विक्रीतून अनेकांना रोजगार मिळतो. मात्र, त्याच्या पर्यावरणीय धोक्याचाही विचार हाेणे गरजेचे आहे..Ganesh Festival २०२५ : 'गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक करण्याचा निर्धार'; कऱ्हाड पालिकेत बैठक; शहरात सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू.प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी घालण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विधानसभेत अनेक आमदारांनी केली होती. त्यानंतर फलोत्पादनमंत्री भारत गोगावले यांनी फूल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्लॅस्टिक-कृत्रिम फुलांवर बंदी घालण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. मात्र, तरीही गणेशोत्सवात प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या फुलांना मागणी कमी होत आहे. दरही कमी आहे. त्याचा विचार व्हावा.- अनिल शेळके, शेतकरी, दक्षिण तांबवे.