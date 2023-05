Video: मुख्यमंत्री शेती कशी करतात? अजित पवारांनी केली CM शिंदेंची मिमिक्री: Ajit Pawar

By

सातारा : साताऱ्यात जाहीर सभेत बोलताना विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला. साताऱ्यातील गावात शेती करतानाचा त्यांचा व्हिडिओ समोर आला होता याची नक्कल करताना अजितदादांनी व्यासपीठावरच CM शिंदेंची मिमिक्री केली. (How does the Chief Minister farming Ajit Pawar mimicked CM Shinde video viral)

अजित पवार म्हणाले, "मुख्यमंत्री काही झालं की दोन तीन दिवस इथं येऊन राहतात. पण स्ट्रॉबेरी बघून शेती होती का? काय चाललंय काही कळंना? शेतातील झाड बघायची अशी शेती असते का? अरे काय चाललंय?"

मुख्यमंत्री साताऱ्यात कशाला गेले असं लोक विचारतात. मग यांच्या ऑफिसकडून सांगितलं जातं की, फाईल बघायला गेले आहेत. पण तीन दिवसांत फाईल किती काढल्या तर ६५! तीन दिवसांत इतक्याचं फाईल निघतात का? आम्ही तीन तासांत इतक्या फाईल काढतो. मंत्रालयात ३,००० फाईल्स पडून आहेत, अशा शब्दांतही अजितदादांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा लावला.