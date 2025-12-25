पुसेगावात खिलारप्रेमींची गर्दी उसळली! ३५१ देखणी जनावरे पाहण्यासाठी हजारोंची उपस्थिती, बैलांमध्ये ‘सुंदर’, ‘बैजा’ने पटकावला किताब!

पुसेगाव : श्री सेवागिरी महाराज यांच्या यात्रेनिमित्त जातिवंत खिलार जनावरांचे प्रदर्शन उत्साहात झाले. राज्यातील खिलारप्रेमींनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली, तर या प्रदर्शनात आठ जिल्ह्यांतून ३५१ देखणी जनावरे सहभागी झाली. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.स्पर्धेत सांगोला (सोलापूर) येथील हणमंत शिवलिंग सुरवसे यांची ‘राधा’ ही जुळीक गाय काजळी गटात, तर नवलेवाडी (ता. खटाव) येथील जमीर फरीद शेख यांची दोन दाती ‘चिमी’ ही गाय कोसा गटात चॅम्पियन ठरली..आंबे (ता. पंढरपूर) येथील परमेश्वर धर्मा गायकवाड यांचा ‘सुंदर’ हा जुळीक बैल काजळी गटात, तर शेडगेवाडी (ता. सातारा) येथील सुजय गायकवाड यांचा ‘बैजा’ हा जुळीक बैल कोसा गटात चॅम्पियन ठरला. चारही चॅम्पियन जनावरांच्या मालकांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये व श्री सेवागिरी चषक देण्यात आला..या प्रदर्शनात खिलार काजळी बैल गट, खिलार काजळी गाय गट, खिलार कोसा बैल गट, खिलार कोसा गाय गट या चार मुख्य गटांत ही स्पर्धा झाली. जुळीक, सहा दाती, चार दाती, दोन दाती, आदत (वर्षावरील), आदत (वर्षाखालील) अशा उपगटांत एकूण ३५१ जनावरांनी सहभाग घेतला. पंच म्हणून स्थानिक पंच कमिटी आणि पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी- कर्मचारी यांनी काम पाहिले. प्रत्येक उपगटातील प्रथम चार क्रमांकाच्या विजेत्या जनावरांच्या मालकांना अनुक्रमे सात हजार, पाच हजार, तीन हजार, दोन हजार रुपये रोख रक्कम व सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले..स्पर्धेचा बक्षीस समारंभ मठाधिपती महंत सुंदरगिरी महाराज, ट्रस्टचे अध्यक्ष संतोष वाघ, विश्वस्त डॉ. सुरेश जाधव, रणधीर जाधव, संतोष ऊर्फ बाळासाहेब जाधव, सचिन देशमुख, गौरव जाधव, तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. डी. पी. लोखंडे, स्थानिक कमिटी सदस्य आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...खिलारप्रेमींची हजेरीदेशी गोवंशाचे जतन (गो संगोपन), संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी ट्रस्ट दरवर्षी हे प्रदर्शन भरवून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करते. प्रदर्शनात सहभागी झालेली जातिवंत खिलार जनावरे पाहण्यासाठी महाराष्ट्रासह कर्नाटक राज्याच्या अनेक भागांतून शेतकरी तसेच खिलारप्रेमींनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.