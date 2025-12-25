सातारा

पुसेगावात खिलारप्रेमींची गर्दी उसळली! ३५१ देखणी जनावरे पाहण्यासाठी हजारोंची उपस्थिती, बैलांमध्ये ‘सुंदर’, ‘बैजा’ने पटकावला किताब!

Sundar and Baija win bull competition titles: खिलार जनावरांच्या प्रदर्शनात महाराष्ट्र-कर्नाटकातील शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी
Spectacular Khillar Exhibition Draws Massive Crowd in Pusegaon

Spectacular Khillar Exhibition Draws Massive Crowd in Pusegaon

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुसेगाव : श्री सेवागिरी महाराज यांच्या यात्रेनिमित्त जातिवंत खिलार जनावरांचे प्रदर्शन उत्साहात झाले. राज्यातील खिलारप्रेमींनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली, तर या प्रदर्शनात आठ जिल्ह्यांतून ३५१ देखणी जनावरे सहभागी झाली.

Loading content, please wait...
Satara
Competition
district
Bull

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com