सातारा: आल्हाददायक पहाट अन् डोंगररांगेतील घाटरस्त्यावर पसरलेल्या हलक्याशा धुक्यातून थंड वाऱ्याचा झुळका अंगावर घेत, पावले पुढे टाकणाऱ्या धावपटूंचा जोश असे दृश्य आज १४ व्या जेबीजी सातारा हिल हाफ मॅरेथॉनच्या निमित्ताने अनुभवायला मिळाले. सातारा रनर्स फाउंडेशनच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या मॅरेथॉनने देशातील हजारो धावपटूंना आणि नागरिकांना एकत्र आणले. एवढेच नव्हे तर शहरात मॅरेथॉनच्या निमित्ताने आज एक वेगळीच ऊर्जाही निर्माण झाली..सातारा रनर्स फाउंडेशनच्या वतीने आज जेबीजी सातारा हिल हाफ मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचा प्रारंभ सकाळी साडेसहा वाजता पोलिस कवायत मैदान येथून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील व पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या उपस्थितीत झाला. पोलिस कवायत मैदानापासून सुरू झालेली मॅरेथॉन पारंगे चौक, पोवई नाका, शाहू चौकमार्गे, अदालत वाडा, समर्थ मंदिर चौक, पॉवर हाऊस, यवतेश्वर घाटातून प्रकृती आयुर्वेदिक हेल्थ रिसॉर्टच्या ५०० मीटर पुढे जाऊन त्याच मार्गाने परत येऊन पोलिस कवायत मैदानावर मोठ्या जल्लोषात संपली..सकाळी साडेसहा वाजता पोलिस कवायत मैदानातून मॅरेथॉनला सुरुवात झाली. त्या वेळी वातावरणात एक ऊर्जा आणि गारवा जाणवत होता. डोंगरातून अधूनमधून वाहणाऱ्या थंड वाऱ्यामुळे धावपटूंनाही अल्हाददायक वाटत होते. त्यामुळे यंदाच्या वर्षीची मॅरेथॉन प्रत्येक धावपटूसाठी एक अविस्मरणीय अनुभव ठरली. साताऱ्याच्या निसर्गरम्य डोंगररांगा, नागमोडी चढ- उतारांच्या रस्त्यांमुळे धावपटूंना एक धावण्याची अनोखी अनुभूती मिळाली. मॅरेथॉनमध्ये देशभरातून विविध वयोगटातील सहभागी धावपटूंची संख्या हजारोंच्या घरात होती. .सकाळी नऊ ते दहाच्या सुमारास धावपटू माघारी पोलिस कवायत मैदानावर परतण्यास सुरुवात झाली. प्रत्येक धावपटू चेहऱ्यावरून वाहणाऱ्या घामाच्या धारा पुसत मॅरेथॉन पूर्ण केल्याचा आनंद व्यक्त करत होता. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पोलिस प्रशासन, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, स्वयंसेवी संस्था आणि आयोजक मंडळींनी योग्य ती व्यवस्था केली होती..आरोग्य, पर्यावरणाबाबत जनजागृतीमॅरेथॉनच्या मार्गावर ठिकठिकाणी धावपटूंना प्रोत्साहन देणारे नागरिक, ढोल-ताशांचे गजर ऐकायला आणि स्वयंसेवकांचा उत्साह पाहायला मिळाला. याचबरोबर आरोग्य, पर्यावरण आणि फिटनेसबाबत जनजागृतीही करण्यात आली. या प्रोत्साहनामुळे देशभरातून मॅरेथॉनसाठी आलेल्या प्रत्येक धावपटूंच्या चेहऱ्यावर फिटनेस आणि साताऱ्याच्या प्रेमासाठी उमटलेली समर्पित भावना दिसत होती..सातारा हाफ मॅरेथॉनमध्ये सलग चौथ्यांदा सहभागी झालो आहे. मी अभियंता असून, धावण्यामुळे ऊर्जा टिकून राहत असल्याने मी मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होतो. कंपनीतील मित्रांसोबत साताऱ्यासारख्या निसर्गाच्या सान्निध्यात धावणे ही एक अविस्मरणीय अनुभूती होती.- संदेश नायर, धावपटू, हैदराबाद.स्पर्धेतून फेरफटका..पोलिस कवायत मैदानावरून सकाळी साडेसहा वाजता मॅरेथॉन सुरूदेशभरातील धावपटूंचा हजारोंच्या संख्येने सहभागमॅरेथॉन मार्गावर मदत केंद्र व चिअरिंग टीमदोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाची उघडीपसकाळी दहानंतर पोलिस कवायत मैदानावर बक्षीस वितरणमॅरेथॉन मार्गावर सहा कार्डियाक रुग्णवाहिका, सहा साध्या रुग्णवाहिका, चार दुचाकी रुग्णवाहिका, फिजिशियन व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची टीम..