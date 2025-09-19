सातारा

Humanity Action:'गरजूंना उभे करताना घडतेय माणुसकीचे दर्शन'; बैतूलमाल कमिटीच्‍या कार्याची दखल, वर्षभरात ११० रुग्‍णांच्‍या सेवेसाठी १५ लाखांची मदत

Ray of Hope for the Needy: अन्न-पाण्यावाचून रस्त्यावर फिरणाऱ्या, दिवसभरात ज्यांना अन्न मिळू शकलेले नाही अथवा काही कारणास्तव जेवण मिळू शकत नाही, अशा व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना एकवेळचे जेवण देण्यात येते. दररोज सुमारे ७५ ते ८० गरजूंना सायंकाळच्या सुमारास जेवण देण्यात येते.
"Helping the Helpless: ₹15 Lakh Support Given to 110 Patients in One Year"

सकाळ वृत्तसेवा
-सिद्धार्थ लाटकर

सातारा: भुकेले, दीनदलित, गरजू रुग्ण, असाह्य लोकांना लाखो रुपयांचा हातभार लावत सातारा जिल्हा बैतूलमाल कमिटीने माणुसकीचे दर्शन घडविले आहे. सन २०२१ पासून समाजात सुरू असलेला हा मदतीचा यज्ञ अखंड सुरू आहे. या कमिटीने वंचितांच्या दैनंदिन गरजा भागविताना वर्षभरात सुमारे ११० रुग्णसेवेच्या माध्यमातून १५ लाख ३० हजार रुपयांची मदत करून त्यांचे भावी आयुष्य सुखकर केले आहे.

