-सिद्धार्थ लाटकर सातारा: भुकेले, दीनदलित, गरजू रुग्ण, असाह्य लोकांना लाखो रुपयांचा हातभार लावत सातारा जिल्हा बैतूलमाल कमिटीने माणुसकीचे दर्शन घडविले आहे. सन २०२१ पासून समाजात सुरू असलेला हा मदतीचा यज्ञ अखंड सुरू आहे. या कमिटीने वंचितांच्या दैनंदिन गरजा भागविताना वर्षभरात सुमारे ११० रुग्णसेवेच्या माध्यमातून १५ लाख ३० हजार रुपयांची मदत करून त्यांचे भावी आयुष्य सुखकर केले आहे.

लोकांनी लोकांच्या सेवेसाठी सेवाव्रताने (पैसे, साहित्य, श्रम) केलेला माल या अर्थाने बैतूलमाल या नावाने समाजात धर्मादाय संस्था कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील सातारा जिल्हा बैतूलमाल कमिटीचे कार्य पाच वर्षांपूर्वी सुरू झाले.अन्न-पाण्यावाचून रस्त्यावर फिरणाऱ्या, दिवसभरात ज्यांना अन्न मिळू शकलेले नाही अथवा काही कारणास्तव जेवण मिळू शकत नाही, अशा व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना एकवेळचे जेवण देण्यात येते. दररोज सुमारे ७५ ते ८० गरजूंना सायंकाळच्या सुमारास जेवण देण्यात येते. याव्यतिरिक्त आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या १०० कुटुंबांना दर महिन्यास अन्नधान्याचे वाटप केले जाते. यामध्ये ज्वारी, तांदूळ, पीठ, चहा पावडर, डाळ, तेल आदी साहित्यांचा समावेश आहे. त्यासाठी एका कुटुंबास सुमारे १२०० रुपयांपर्यंतचा खर्च केला जातो.

अनेकांना स्वत:चा व्यवसाय करण्याची इच्छा असते; परंतु साधनसामग्री, भांडवल याची कमतरता भासते. त्याचा विचार करून कमिटीने युवा वर्गास, विधवांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी २० हातगाड्यांचे वाटप केले. यामुळे २० कुटुंबांचा उदरनिर्वाह उत्तम पद्धतीने सुरू आहे.कोल्हापूर येथील अथायू रुग्णालयाच्या माध्यमातून इक्रा इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे आरोग्य तपासणी शिबिर झाले. यामध्ये १३० जणांच्या तपासणीनंतर ४७ जणांवर अधिक उपचाराची गरज असल्याची माहिती समोर आली. त्यातील १५ जणांवर विविध कारणास्तव मोफत शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. नागरिकांनी आरोग्यदायी जीवन जगावे, यासाठी कमिटीने वर्षभरात सुमारे १५ लाख ३० हजार रुपयांची मदत गरजू रुग्णांना दिली आहे.

सर्वधर्मीयांच्या लोकांसाठी कार्यरत असलेले सातारा जिल्हा बैतूलमाल कमिटीचे कार्य उद्योजक बाबाशेठ तांबोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालते. या कमिटीचे सातारा जिल्ह्यात सुमारे ८०० सदस्य आहेत. हे सर्व सदस्य आपला प्रपंच सांभाळात निःस्वार्थीपणे समाजाची सेवा करतात. सातारा जिल्ह्यातील कोणत्याही गरजवंतास मदत हवी असल्यास त्याबाबत आमच्याकडे एखादा संदेश किंवा प्रस्ताव आल्यास संबंधिताची सखोल चौकशी (शहनिशा) करून कमिटी सर्वतोपरी मदत करते, असे समन्वयक अमजद शेख यांनी 'सकाळ'शी बोलता नमूद केले.

तुम जमीनवाले पे रहेम करो

'तुम जमीनवाले पे रहेम करो, आसमानवाला तुम पे रहेम करेगा' असे ब्रीद वाक्य असलेल्या सातारा जिल्हा बैतूलमाल कमिटीच्या वतीने मदतीबरोबरच समाजात एकोपा राहावा, यासाठी प्रयत्न केले जातात. प्रतिवर्षी वर्षातून एखादा अनोखा उपक्रम राबविला जातो. मशीद परिचय या उपक्रमात सर्वधर्मीय नागरिकांनी सहभाग नोंदविला. या उपक्रमांतर्गत मराठी भाषेत अनुवाद केलेले कुराण नागरिकांना भेट देण्यात आले होते. यंदा कमिटीने नुकतीच शीतगृहाची सुविधा असलेली शवपेटी उपलब्ध केली आहे.