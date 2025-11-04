MP Udayanraje Bhosale: लोकांवर अन्याय झाल्यावर आवाज उठवतोच: खासदार उदयनराजे: साताऱ्यातील मनोमिलनाेबाबत केलं माेठे विधान..

सातारा : आमचं मनोमिलन झालंय... त्याची काळजी करू नका. माझं कोणासोबतही भांडण नाही. केवळ जे लोकहिताचा विचार करतात त्यांच्याशी माझे नेहमीच मनोमिलन आहे. लोकांवर अन्याय झाल्यावरच मी आवाज उठवतो, असे मत खासदार उदयनराजे भोसले यांनी व्यक्त करून पालिका निवडणुकीत दोन्ही राजे एकत्रच असतील असे संकेत दिले. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...प्रतापगड प्राधिकरण समितीच्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात उदयनराजे भोसले यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना येऊ घातलेल्या पालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत दोन्ही राजेंच्या मनोमिलनाबाबत छेडले असता ते म्हणाले, ‘‘तुम्ही पत्रकार खूप हुशार आहात. तुमच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही बरोबर विचार करताय. कारण प्रसार माध्यमांना सतत नवनवीन माहिती हवी असते; पण आमचं मनोमिलन झालंय, त्याची काळजी करू नका..माझं कोणाशीही भांडण नाही. जे लोकहिताची कामे करतात त्यांच्याशी माझे नेहमीच मनोमिलन राहिले आहे.’’ लोकप्रतिनिधींना लोकांनी निवडून दिलेले असते. त्यांच्या विकासाची कामे निधीच्या माध्यमातून व्हावीत ही त्यांची अपेक्षा असते. लोकांवर अन्याय झाल्यावरच मी आवाज उठवतो. यात माझं वैयक्तिक काहीही नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची बांधणी करताना नेहमीच लोकहिताला प्राधान्य दिले, त्यांनी कधीही भेदभाव केला नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी हे लोकहिताचेच असावेत आणि त्यांनी सातत्याने लोकांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.मुख्यमंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठकप्रतापगडावरील अफझल खान वधाच्या शिल्पासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन उदयनराजे भोसले यांनी हिंदू एकता समितीच्या सदस्यांना दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.