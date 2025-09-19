सातारा

State Model Teacher Award:'सातारा जिल्ह्यातील दोघींना राज्य आदर्श शिक्षिका पुरस्कार', माध्यमिक विभागातून स्वाती देसाई तर प्राथमिकमधून भारती ओंबासेंची निवड

Ideal Teacher Award 2025: सातारा येथे अण्णासाहेब कल्याणी विद्यालयात १९ वर्षे काम केले आहे. त्यांना राज्यभरातील अनेक पुरस्कारांनी गौरविले आहे. प्राथमिक विभागातून भारती ओंबासे या २४ वर्षे शिक्षिका म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्या नोकरीची सुरुवात खातवळ (ता. खटाव) येथून झाली होती.
Swati Desai and Bharti Ombase from Satara honored with Maharashtra’s State Ideal Teacher Award.

Swati Desai and Bharti Ombase from Satara honored with Maharashtra’s State Ideal Teacher Award.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : राज्य शासनाच्या वतीने क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार २०२४-२५ साठी सातारा जिल्ह्यातील माध्यमिक विभागातून स्वाती देसाई आणि प्राथमिक विभागातून भारती ओंबासे या दोन शिक्षिकांची निवड झाली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
teachers
education
award
women
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com