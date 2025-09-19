State Model Teacher Award:'सातारा जिल्ह्यातील दोघींना राज्य आदर्श शिक्षिका पुरस्कार', माध्यमिक विभागातून स्वाती देसाई तर प्राथमिकमधून भारती ओंबासेंची निवड

सातारा : राज्य शासनाच्या वतीने क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार २०२४-२५ साठी सातारा जिल्ह्यातील माध्यमिक विभागातून स्वाती देसाई आणि प्राथमिक विभागातून भारती ओंबासे या दोन शिक्षिकांची निवड झाली आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .\rस्वाती देसाई यांनी आतापर्यंत २२ वर्षे ज्ञानदानाचे काम केले असून, सध्या त्या कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यालय, भुईंज येथे कार्यरत आहेत. त्यांनी यापूर्वी सातारा येथे अण्णासाहेब कल्याणी विद्यालयात १९ वर्षे काम केले आहे. त्यांना राज्यभरातील अनेक पुरस्कारांनी गौरविले आहे. प्राथमिक विभागातून भारती ओंबासे या २४ वर्षे शिक्षिका म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्या नोकरीची सुरुवात खातवळ (ता. खटाव) येथून झाली होती..त्यांनी आतापर्यंत बोंबाळे, गोसावीवस्ती, दरेवस्ती यासारख्या अतिदुर्गम भागात विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे काम केले आहे. सध्या त्या जिल्हा परिषद शाळा वाघमोडेवाडी (ता. माण) याठिकाणी कार्यरत आहेत. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.आतापर्यंत त्यांनी शैक्षणिक व सामाजिक पुस्तकलेखन, वाचनमहोत्सव, शिक्षणगाथा यांसारख्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांत सहभाग घेतला होता. या दोन विभागांतील शिक्षिकांना उल्लेखनीय कार्याबद्दल मिळालेल्या पुरस्काराबद्दल विविध स्तरातून अभिनंदन केले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.