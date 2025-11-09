Forest Department Action: येरफळेत अवैध लाकूडतोडीवर कारवाई; वनविभागाकडून तिघांवर गुन्हा; ट्रक, क्रेनसह मुद्देमाल जप्त

मल्हारपेठ : येथील वनहद्दीत बेकायदा लाकडाची तोड करून ते क्रेनच्या साह्याने ट्रकमध्ये भरत असताना वन विभागाने कारवाई केली. त्यामध्ये क्रेन मालकासह लाकूड व्यापारी, शेतकरी, ट्रक चालकावर कारवाई करत मुद्देमालासह ट्रक व क्रेन जप्त केला आहे. .Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.याबाबत वन विभागाकडून मिळालेली माहिती अशी, गुरुवारी (ता. सहा) पाटण वनपरिक्षेत्रामधील येरफळे येथे सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास विनापरवाना वृक्षतोड करून लाकूड माल ट्रकमध्ये भरण्याचे काम सुरू होते. त्यावेळी प्रदीप चंद्रकांत पवार (रा. मोरगिरी- कोकिसरे, ता. पाटण), प्रदीप सीताराम कदम व नारायण किसन पडवळ (दोघेही रा. येरफळे, ता. पाटण) हे तिघे आढळून आले असून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी एक वर्ष कारावास किंवा पाच हजार रुपयांच्या दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. याप्रकरणी ट्रक (एमएच ११ एएल ४०२१), क्रेन (एमएच ५० एल ६९६२) व विनापरवाना तोड केलेले आंबा, ऐन, जांभूळ, पळस, शिरस, रेनट्री आदी प्रजातींचे लाकूड असा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न... कारवाईत उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते, सहाय्यक वनसंरक्षक जयश्री जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाटण वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजेश नलवडे, मल्हारपेठचे वनपाल सर्जेराव ठोंबरे, वनरक्षक संतोष यादव, वनमजूर रमेश कदम यांनी सहभाग घेतला. तपास सर्जेराव ठोंबरे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.