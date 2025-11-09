सातारा

Forest Department Action: येरफळेत अवैध लाकूडतोडीवर कारवाई; वनविभागाकडून तिघांवर गुन्हा; ट्रक, क्रेनसह मुद्देमाल जप्त

Yerfal Illegal Logging Crackdown: गुन्ह्यासाठी एक वर्ष कारावास किंवा पाच हजार रुपयांच्या दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे. याप्रकरणी ट्रक (एमएच ११ एएल ४०२१), क्रेन (एमएच ५० एल ६९६२) व विनापरवाना तोड केलेले आंबा, ऐन, जांभूळ, पळस, शिरस, रेनट्री आदी प्रजातींचे लाकूड असा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
Forest department seizes truck and crane used for illegal tree cutting in Yerfal; three accused booked.

Forest department seizes truck and crane used for illegal tree cutting in Yerfal; three accused booked.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मल्हारपेठ : येथील वनहद्दीत बेकायदा लाकडाची तोड करून ते क्रेनच्या साह्याने ट्रकमध्ये भरत असताना वन विभागाने कारवाई केली. त्यामध्ये क्रेन मालकासह लाकूड व्यापारी, शेतकरी, ट्रक चालकावर कारवाई करत मुद्देमालासह ट्रक व क्रेन जप्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Blogging
Action
district
Forest department
wooden furinuture

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com