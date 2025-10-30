सातारा

Karad Crime:'पोलिस असल्याचे सांगून लुटले'; विद्यानगर परिसरात वृद्धाची चेन चोरट्याने लांबविली

Chain Snatching in Vidyanagar: इंगळे यांनी पुढे जाऊन रुमाल उघडून पाहिला असता त्यात चेन नव्हती. रुमालात फक्त पाकीट आणि चावी आढळली. त्यानंतर इंगळे यांनी शहर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली. चोरीस गेलेली चेन अंदाजे ११ ग्रॅम वजनाची असून, सुमारे ५० हजार रुपये किमतीची आहे.
Karad Crime

Karad Crime

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: सैदापूर - विद्यानगर परिसरात आज सकाळी अनोळखी व्यक्तीने स्वतःला पोलिस असल्याचे भासवून एका सेवानिवृत्त व्यक्तीची हातचलाखीने सोन्याची चेन लंपास केली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पांडुरंग किसन इंगळे (वय ६६, सैदापूर, ता. कऱ्हाड) यांनी तक्रार दिली असून, सीसीटीव्हीद्वारे शोधमोहीम हाती घेतल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली.

Loading content, please wait...
Satara
crime
robbery
Police Officer
district
Chain Snatching
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com