Karad Crime:'पोलिस असल्याचे सांगून लुटले'; विद्यानगर परिसरात वृद्धाची चेन चोरट्याने लांबविली

कऱ्हाड: सैदापूर - विद्यानगर परिसरात आज सकाळी अनोळखी व्यक्तीने स्वतःला पोलिस असल्याचे भासवून एका सेवानिवृत्त व्यक्तीची हातचलाखीने सोन्याची चेन लंपास केली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पांडुरंग किसन इंगळे (वय ६६, सैदापूर, ता. कऱ्हाड) यांनी तक्रार दिली असून, सीसीटीव्हीद्वारे शोधमोहीम हाती घेतल्याची माहिती शहर पोलिसांनी दिली. .पोलिसांची माहिती अशी, आज सकाळी सततच्या सुमारास पांडुरंग इंगळे हे मासे आणण्यासाठी घरातून बाहेर पडले होते. मासे घेऊन शरण्या मेडिकलसमोरच्या परिसरात आल्यावर एक व्यक्ती गाडीवरून उतरला. त्याचे वय अंदाजे ४० ते ४५ वर्षे होते. त्या संशयिताने स्वतःला पोलिस असल्याचे सांगत आपले ओळखपत्र दाखवले. रात्री दोन संशयितांकडून पिस्तूल व दोन लाख रुपये पकडले आहेत. त्यामुळे साहेबांनी तपास करण्यास सांगितले आहे. .म्हणून तुम्ही गळ्यात सोन्याची चेन घालून फिरू नका, मी ती रुमालात बांधून देतो, असे सांगत इंगळे यांच्याकडून सोन्याची चेन, पाकीट व चावी घेतली. त्यानंतर त्या इसमाने चेन रुमालात बांधून परत दिल्याचे भासवले व मोटारसायकलवर बसून निघून गेला. इंगळे यांनी पुढे जाऊन रुमाल उघडून पाहिला असता त्यात चेन नव्हती. रुमालात फक्त पाकीट आणि चावी आढळली. त्यानंतर इंगळे यांनी शहर पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली. चोरीस गेलेली चेन अंदाजे ११ ग्रॅम वजनाची असून, सुमारे ५० हजार रुपये किमतीची आहे. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात अनोळखी व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.