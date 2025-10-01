Sports Success Story: जिद्दीने गाठला ‘एशियन गेम्स’चा टप्पा; सुदेष्णा शिवणकरची कामगिरी; जपानच्या स्पर्धेतही वाजावा डंका

-सुनील शेडगे नागठाणे : देशातील वेगवान धावपटू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुदेष्णा शिवणकर हिने पुढील वर्षी जपानमध्ये होणाऱ्या ‘एशियन गेम्स’मध्ये (आशियाई स्पर्धा) आपले स्थान निश्चित केले आहे. त्यानिमित्ताने जावळी तालुक्यातील खर्शी गावातून सुरू झालेला तिच्या जिद्दीचा प्रवास आता ‘एशियन गेम्स’पर्यंत जाऊन पोहोचला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.रविवारचा दिवस सुदेष्णासाठी संस्मरणीय ठरला. झारखंडमधील रांची येथील राष्ट्रीय खुल्या मैदानी स्पर्धेत १०० मीटर धावणे या क्रीडा प्रकारात तिने स्वतःची ११.६४ सेकंद ही सर्वोत्तम वेळ नोंदविली. त्यातून तिने पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये जपानमधील नागोया येथे होणाऱ्या आशियाई स्पर्धेचा निकष पूर्ण केला. या कामगिरीमुळे तिची भारतीय संघात निवड झाली आहे..सुदेष्णा ही जावळी तालुक्यातील खर्शी गावची. तिचे वडील हणमंत शिवणकर हे पोलिसी सेवेत कार्यरत आहेत. आई प्रतिभा या गृहिणी. बालपणी सुदेष्णाला बालदम्याचा त्रास होता. त्यामुळेच ही मुलगी कधी काळी ‘एशियन गेम्स’मध्ये खेळेल, यावर तेव्हा कुणाचाही विश्वास बसला नसता. मात्र, जिद्दी सुदेष्णाने हे सारे सार्थ करून दाखविले. कुटुंबीयांचा पाठिंबा, प्रोत्साहनही तिच्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले. .राष्ट्रीय प्रशिक्षक बळवंत बाबर यांचे मार्गदर्शन तिला सतत पुढे घेऊन गेले. सुदेष्णा ही देशातील सर्वात वेगवान धावपटू म्हणून ओळखली जाते. २०१८ पासून आतापर्यंत राष्ट्रीय पातळीवरील ६३ पदके तिने जिंकली आहेत. सुदेष्णा ही सध्या केरळमधील तिरुअनंतपुरम प्रशिक्षण केंद्रात सराव करत आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.सुदेष्णाची कामगिरीचीनमधील जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेत सहभागकोलंबियातील जागतिक अॅथलेटिक्समध्ये सहभागखेलो इंडिया स्पर्धेत दर वर्षी सातत्यपूर्ण यशअखिल भारतीय आंतरविद्यापीठ स्पर्धेत पदकेराष्ट्रीय ज्युनियर अॅथलेटिक्स स्पर्धेत दमदार कामगिरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.