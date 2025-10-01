सातारा

Sports Success Story: जिद्दीने गाठला ‘एशियन गेम्स’चा टप्पा; सुदेष्णा शिवणकरची कामगिरी; जपानच्या स्पर्धेतही वाजावा डंका

Indian Athlete Sudeshna Shiwankar Secures Spot in Asian Games: झारखंडमधील रांची येथील राष्ट्रीय खुल्या मैदानी स्पर्धेत १०० मीटर धावणे या क्रीडा प्रकारात तिने स्वतःची ११.६४ सेकंद ही सर्वोत्तम वेळ नोंदविली. त्यातून तिने पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये जपानमधील नागोया येथे होणाऱ्या आशियाई स्पर्धेचा निकष पूर्ण केला.
“Sudeshna Shiwankar – From determination to international recognition; heading to Japan after Asian Games success.”

सकाळ वृत्तसेवा
-सुनील शेडगे

नागठाणे : देशातील वेगवान धावपटू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुदेष्णा शिवणकर हिने पुढील वर्षी जपानमध्ये होणाऱ्या ‘एशियन गेम्स’मध्ये (आशियाई स्‍पर्धा) आपले स्थान निश्‍चित केले आहे. त्यानिमित्ताने जावळी तालुक्यातील खर्शी गावातून सुरू झालेला तिच्या जिद्दीचा प्रवास आता ‘एशियन गेम्स’पर्यंत जाऊन पोहोचला आहे.

