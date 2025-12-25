Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की...

सातारा: पुण्यातील एका नामांकित आयटी कंपनीत एचआर मॅनेजर म्हणून कार्यरत असलेल्या २६ वर्षीय युवतीची साताऱ्यातील मल्हारपेठ येथील अलीअब्बास बागवान याच्याशी इन्स्टाग्रामवर ओळख झाली होती. वारंवार मेसेज आणि विनवणी केल्यामुळे युवतीने त्याच्याशी मैत्री केली. ऑगस्ट महिन्यात त्याने तिला कास पठार फिरवण्याचे आमिष दाखवून साताऱ्यात बोलावले. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.त्यानुसार २ सप्टेंबर रोजी युवती साताऱ्यात आली असता, आरोपीने तिला दुचाकीवरून एमआयडीसी परिसरातील एका निर्जन रस्त्यावर नेले. त्या ठिकाणी त्याने 'तू मला आवडतेस, माझ्याशी लग्न कर' असे म्हणत तिचा हात धरून जबरदस्तीने मिठी मारली.. या प्रकारामुळे घाबरलेल्या युवतीने तातडीने विरोध केला आणि ती पुन्हा खासगी वाहनाने पुण्याला निघून गेली. या घटनेनंतरही आरोपीने तिचा पिच्छा सोडला नाही; तो सतत संपर्क करून मैत्री आणि लग्नासाठी दबाव टाकत होता. .आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...अखेर हा त्रास असह्य झाल्याने पीडित युवतीने आपल्या कुटुंबीयांना कल्पना दिली आणि सातारा शहर पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. युवतीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी अलीअब्बास बागवान याच्याविरोधात बी.एन.एस. कलम ७४ आणि ७५ (२) अन्वये विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला असून पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.