सातारा : पाटण तालुक्यामध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rain in Patan Taluka) भूस्खलन झालेल्या ठिकाणी मदत कार्य तातडीने सुरु करा, अशा सूचना गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री शंभूराज देसाई (Minister Shambhuraj Desai) यांनी केल्या. पाटण तालुक्यातील भूस्खलन (Landslide in Patan) झालेल्या आंबेघर, मिरगाव-कामगारगाव या ठिकाणी NDRF च्या पथकासमवेत गृह राज्यमंत्री देसाई यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांनी सूचना केल्या. (Instructions To Minister Shambhuraj Desai Officer To Help The Landslide Affected Patan Taluka bam92)

याप्रसंगी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांच्यासह तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या स्थलांतरीत 5 हजार कुटुंबांना एक महिना पुरेल इतके जीवनावश्यक साहित्य तसेच अन्नधान्य देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच घर पडझडीमुळे बाधित झालेल्या 500 कुटुंबांना सध्या तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था केलेल्या ठिकाणी ब्लँकेट, चादरी, सतरंजी इत्यादींची व्यवस्थाही करण्यात आल्याचे गृह राज्यमंत्री देसाई यांनी सांगितले.

हेही वाचा: साताऱ्यात दरड कोसळून 8 जणांचा बळी

Balasaheb Patil

मिरगाव भूस्खलनातील जखमींची पालकमंत्र्यांकडून विचारपूस

कऱ्हाड : पाटण तालुक्यातील मिरगाव येथे झालेल्या भूस्खलनामुळे जखमी झालेल्या पुरुष, महिला, युवक-युवती यांना हेळवाक (ता. पाटण) येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील (Minister Balasaheb Patil) यांनी हेळवाक प्राथमिक आरोग्य केंद्राला (Helwak Primary Health Center) भेट देवून जखमींची आस्थेवाईपणे विचारपूस केली. हुंबरळी येथे झालेल्या भूस्खलनामुळे जखमी झालेल्या युवकाला हेळवाक प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे उपचारासाठी आणले आहे. पाटण तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ प्रमोद खराडे, पाटण, हेळवाक प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वाळवेकर व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

Instructions To Minister Shambhuraj Desai Officer To Help The Landslide Affected Patan Taluka bam92