Share Market fraud: जादा नफ्याच्या आमिषाने घातला ४३ लाखांना गंडा; शिरवळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा; आयपीओमधून ऑनलाइन फसवणूक!

खंडाळा: शेअर मार्केटमध्ये व आयपीओमध्ये जादा नफ्याचे आमिष दाखवून एकूण ४३ लाख २७ हजार रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या अज्ञाताविरुद्ध शिरवळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले, की शिरवळ (ता. खंडाळा) पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका खासगी कंपनीतील अभियंत्याला शेअर मार्केटमध्ये जादा नफा देण्याच्या व आयपीओमध्ये जास्त फायदा करण्याच्या आमिषाने डी-मॅट खाते उघडण्यास भाग पाडले. शेअर मार्केट संदर्भान्वये बनावट अॅप तयार करून शेअर्स खरेदी- विक्री व आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगून तब्बल ४३ लाख २७ हजार रुपयांची आर्थिक फसवणूक केली. नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालवधीत अज्ञात व्यक्तीने फिर्यादी यांना व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये घेऊन शेअर्स मार्केटमध्ये जास्त नफा देण्याच्या बहाण्याने शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करणाऱ्या कंपनीमध्ये डी- मॅट खाते उघडण्यास सांगून, तसेच मोबाईलमध्ये बनावट अॅप चालू केले. त्यांना शेअर्स खरेदी करण्यास सांगत शेअर्समध्ये जास्त नफा झाल्याचे दाखवत फिर्यादी यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर संबंधितांनी आयपीओमध्ये गुंतवणूक केल्यास आणखी फायदा होईल, असे सांगून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सांगितले. यामध्ये गुंतवणूक केलेली रक्कम काढण्याचा प्रयत्न केला असता, ती निघत नसल्याने फसवणूक झाल्याचे फिर्यादीच्या निदर्शनास आले. तपास पोलिस निरीक्षक यशवंत नलवडे करीत आहेत. प्रलोभनांपासून दूर राहा नागरिकांनी विषेशतः युवकांनी आजच्या डिजिटल युगात फसवणूक करणाऱ्या जाहिरातींपासून व प्रलोभनांपासून दूर राहिले पाहिजे, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक यशवंत नलवडे यांनी केले आहे.