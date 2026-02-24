सातारा

Share Market fraud: जादा नफ्याच्या आमिषाने घातला ४३ लाखांना गंडा; शिरवळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा; आयपीओमधून ऑनलाइन फसवणूक!

High return promise IPO scam Maharashtra: शेअर मार्केटमध्ये जादा नफ्याचे आमिष; ४३ लाखांची फसवणूक
Shirwal Police register cyber crime case after ₹43 lakh online IPO investment fraud.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खंडाळा: शेअर मार्केटमध्ये व आयपीओमध्ये जादा नफ्याचे आमिष दाखवून एकूण ४३ लाख २७ हजार रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या अज्ञाताविरुद्ध शिरवळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

