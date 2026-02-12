सातारा

Satara Politics: जावळीच्या सभापतिपदाची कुडाळकरांना संधी; राजकीय डावपेचात सौरभ शिंदे दावेदार, चिठ्ठी की बहुमत याकडे लक्ष!

सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर आता तालुक्याचा कारभारी कोण? अशी चर्चा रंगू लागली आहे. जावळीचे सभापतिपद सर्वसाधारण पुरुष या वर्गासाठी आरक्षित असल्याने कुडाळ पंचायत समिती गणातून विजयी झालेले भाजपचे उमेदवार सौरभ शिंदे यांच्या नावाची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.

