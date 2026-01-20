सातारा

Satara Crime: जावलीच्या युवकाची दहा लाखांची फसवणूक; दोघांविरुद्ध गुन्हा, सरकारी नोकरीसाठी आईचे दागिने बॅंकेत अन्..

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
दुधेबावी: सरकारी नोकरी लावतो, म्हणून जावली (ता. फलटण) येथील एका युवकाची दहा लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

