Jawali Politics:'आमदार शशिकांत शिंदे यांना जावळीमध्ये धक्का'; बाजार समितीचे उपसभापती हेमंत शिंदेंचा भाजपमध्ये प्रवेश, भाजपची ताकद वाढणार

Political Realignment in Satara: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जावळी तालुका उपाध्यक्ष धनंजय पोरे, गौरव शिंदे आदींनी पदाधिकाऱ्यांसह प्रतापगड सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सौरभ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत जाहीर पक्ष प्रवेश केला.
कुडाळ: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार शशिकांत शिंदे यांचे कट्टर समर्थक तसेच जावळी- महाबळेश्वर शेती उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती हेमंत शिंदे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

