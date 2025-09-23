सातारा

Minister Jayakumar Gore: ताकदीने लढा, भाजप पाठीशी : मंत्री जयकुमार गोरे; जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक ताकदीने लढा

BJP to fully support candidates in Maharashtra local body polls: आमचा दुष्काळी भाग; पण तुमच्या आशीर्वादाने आज आमच्या तालुक्यात ऊस घेतला जातो. तुम्ही योग्य ठिकाणी आला असून, आता योग्य सन्मान होईल. येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत ताकदीने लढूया.’’
पाटण : प्रत्येकाला आपला पक्ष मोठा करण्याचा अधिकार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्यासोबत असल्याने तुम्ही अजिबात चिंता करू नका. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक ताकदीने लढा. त्यासाठी भाजप आपल्याला निश्चितच ताकद देईल, असा विश्वास ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिला.

