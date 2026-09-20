Woman Gets House: ‘भाव, आता मी काय करू?’ म्हणत वर्षभरापूर्वी ढसाढसा रडल्या; आज त्याच डोळ्यांत आनंदाश्रू, नव्या घरात गृहप्रवेश

-रूपेश कदम दहिवडी: शब्द फक्त द्यायचा नसतो, तर तो पाळायचा असतो. याचाच प्रत्यय ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रत्यक्षात दिला. अस्मानी संकटात घर उद्ध्वस्त झालेल्या एका निराधार महिलेला एका वर्षात हक्काचा निवारा मिळवून दिला अन् आज अतिशय भावनिक वातावरणात मंत्री गोरे यांनी त्या महिलेचा गृहप्रवेश घडविला..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.माण तालुक्यातील कुळकजाईत मे २०२५ मधील तो दिवस अजूनही तिथल्या प्रत्येकाच्या मनात आहे. ऐन उन्हाळ्यात अनपेक्षित आलेले अतिवृष्टीचे संकट आणि त्यात घर उद्ध्वस्त झालेली निराधार महिला संगीता तानाजी लांडगे. डोळ्यांदेखत आपलं सगळं काही हिरावून गेलेलं पाहताना त्यांच्या अश्रूंना बांध उरला नव्हता. अशावेळी ३० मे २०२५ रोजी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे हे अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसह तेथे पोहोचले. घडलेला प्रकार पाहून प्रत्येकाचे मन हेलावले होते. आधार गमावलेल्या संगीता लांडगे यांनी जेव्हा श्री. गोरे यांना पाहिले, तेव्हा ‘भाव आता मी काय करू’ असं म्हणून त्या त्यांच्या गळ्यात पडून धायमोकलून रडू लागल्या. तो क्षण एका निराधाराच्या आक्रोशाचा होता..त्या कठीण प्रसंगी श्री. गोरे यांनी संगीता लांडगे यांचे सांत्वन करत ‘‘रडू नका, आपण तुमचं घर परत बांधू,’’ असा विश्वास दिला. श्री. गोरे यांनी केवळ आश्वासन देऊन थांबणे पसंत केले नाही, तर उपस्थित अधिकाऱ्यांना तत्काळ घरकुल मंजूर करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा परिषद प्रशासनानेही या संवेदनशील विषयात तातडीने चक्रे फिरवली. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसह विविध योजनांची मंजुरी घेण्यात आली अन् संगीता लांडगे यांच्या घरकुलाची प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली. दिवस उलटत गेले, महिने सरले... आणि वर्षभरानंतर, शनिवारी १९ सप्टेंबरला त्याच उद्ध्वस्त झालेल्या जागेवर नव्याने एक सुंदर, भक्कम घर दिमाखात उभे ठाकले होते..शनिवारी जेव्हा मंत्री जयकुमार गोरे या घराची पाहणी करण्यासाठी कुळकजाईत आले, तेव्हा वातावरणात एक वेगळीच भावुकता होती. गोरे यांच्या हस्ते जेव्हा त्या घराची चावी संगीता लांडगे यांच्या हातात सुपूर्द करण्यात आली, तेव्हा वर्षभरापूर्वी वाहणारे दुःखाचे अश्रू आज आनंदाश्रू बनून वाहू लागले.‘भावनं घर दिलं अन् मला ग्वाड वाटलं...’ या एकाच वाक्यात संगीता लांडगे यांनी आपल्या मनात दाटून आलेली कृतज्ञता व्यक्त केली. सर्व काही गमावल्यानंतर पुन्हा एकदा डोक्यावर हक्काचे छत्र लाभल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता. संगीता लांडगे यांच्या डोळ्यांतील ते आनंदाश्रू पाहून मंत्री गोरे यांच्या चेहऱ्यावरही एक आत्मिक समाधानाचे हास्य फुलले. एवढ्यावरच न थांबता मंत्री गोरे यांनी रक्षाबंधनाची भेट म्हणून संगीता लांडगे यांना साडी भेट दिली..यावेळी माण पंचायत समिती सदस्य अर्जुन काळे व बाळकृष्ण कदम, गटविकास अधिकारी प्रदीप शेंडगे, आंधळीचे सरपंच दादासाहेब काळे, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष किसन सस्ते, कुमार पोतेकर, किसन शेडगे यांच्यासह पंचायत समितीचे अधिकारी, कर्मचारी, कुळकजाईचे ग्रामस्थ आणि भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...घराच्या रूपात त्यांचं सर्वस्व हरवलं होतं. त्यावेळी त्यांनी डोळ्यातील अश्रूंद्वारे आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यावेळी त्यांना घर बांधून देण्याचा संकल्प केला होता. आज त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद सर्वकाही सांगून जातो. त्यांच्या डोक्यावर छत देता आलं याचं समाधान आहे.- जयकुमार गोरे, ग्रामविकासमंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.