सातारा : जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी रविवारी मतदान होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील महायुतीच्या नेत्यांत खलबते सुरू आहेत. आज ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी खासदार उदयनराजे भोसले यांची त्यांच्या जलमंदिर पॅलेस या निवासस्थानी जाऊन सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी दोन्ही नेत्यांत निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध विषयांवर तासभर चर्चा झाली. मतांच्या बेरजेसाठी ही भेट असल्याची चर्चा मात्र, जिल्ह्यात रंगली होती. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.जिल्हा बॅंकेच्या मतदानासाठी केवळ एक दिवस उरला आहे. त्यामुळे मतांची बेरीज करून सेफ होण्यासाठी सर्वच प्रमुख लढती असलेल्या नेत्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार उदयनराजे भोसले यांची मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आज भेट घेतली. .यावेळी आमदार धैर्यशील कदम, महायुती समन्वयक सुनील काटकर, विराज शिंदे, विठ्ठल बलशेटवार, विनीत पाटील आदी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. मंत्री गोरे यांनी मतांच्या बेरजेसाठी ही भेट घेतल्याची चर्चा रंगली होती..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.निदान भत्ता तरी चालू ठेवा...जिल्हा बॅंकेच्या कार्यकारी समितीची सभा आज झाली. या सभेसाठी खासदार उदयनराजे भोसले उपस्थित राहिले. संचालक मंडळाच्या सभागृहात गेल्यावर ते थेट अध्यक्षांच्या खुर्चीत जाऊन बसले. त्यावेळी सर्व संचालकांच्या उपस्थितीत खासदार उदयनराजेंनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांना ‘निदान आमचा भत्ता तरी चालू ठेवा,’ असे म्हणताच एकच हशा पिकला. यावेळी माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, प्रभाकर घार्गे, दत्तानाना ढमाळ, प्रदीप विधाते, शिवरूपराजे खर्डेकर, राजेंद्र राजपुरे, कांचन साळुंखे, ऋतुजा पाटील, तसेच संचालक व अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.