सातारा

Satara Sacm: सरकारी नोकरीच्या आमिषाने साताऱ्यात तिघांची फसवणूक; एक लाख २७ हजारांना गंडा, स्वप्न भंगल अन् काय घडलं?

unemployed youth cheated in job scam: सरकारी नोकरीच्या आमिषाने साताऱ्यात तिघांची फसवणूक; एकावर गुन्हा दाखल
Dream of Sarkari Naukri Shattered: Job Scam Case in Satara

Dream of Sarkari Naukri Shattered: Job Scam Case in Satara

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: सातारा जिल्हा परिषदेत लिपिक म्हणून नोकरी लावण्याचे आमिष दाखवून तिघांची एक लाख २७ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एकावर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
police
crime
Recruitment
scam
police case
district
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com