Malkapur Reservation: मलकापूरला ‘कही खुशी, कही गम’; दिग्गजांना बसला आरक्षणाचा फटका, समीकरणे बदलणार..

मलकापूर : येथील पालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज ११ प्रभागांतील २२ जागांसाठी आरक्षण जाहीर झाले. आरक्षणात महिलांचे ११ जागांवर आरक्षण पडले आहे. आरक्षण जाहीर होताच राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी कही खुशी कही गम असे चित्र दिसले. काही दिग्गजांना आरक्षणाचा फटका बसल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजी दिसत होती. मात्र, त्याच क्षणी इतर प्रभागांचा विचार ते मांडताना दिसत होते. आरक्षण काय पडते हे पाहण्यासाठी सर्वच राजकीय गटातील कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .येथील पालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी पालिकेच्या बहुउद्देशीय सभागृहात सकाळी अकरा वाजता आरक्षण सोडतीला सुरुवात झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा पाटणचे प्रांताधिकारी सोपान टोंपे यांनी आरक्षण सोडतीची प्रशासकीय प्रक्रिया सुरुवातीला समजावून सांगून चिठ्ठी पद्धतीने आरक्षण काढले. यावेळी सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून मुख्याधिकारी कपिल जगताप यांनी काम पाहिले..आरक्षणात नागरिकांचा मागास प्रवर्गात तीन महिला, खुल्या प्रवर्गात सहा महिला, अनुसूचित जाती प्रवर्गात दोन महिला अशा पद्धतीने जागा आरक्षित झाल्या. अनेक राजकीय दिग्गजांना, सत्ताधाऱ्यांना व इच्छुकांना अनुकूल वातावरण आहे. प्रभाग एकमध्ये प्रशांत चांदे, नितीन काशीद, मोहन शिंगाडे, शहाजी पाटील, सतीश चांदे, जमीर शेख, प्रशांत शिंदे, विकास शेवाळे, प्रभाग दाेनमध्ये राजू मुल्ला, दिनेश रैनाक, भीमाशंकर माऊर, शुभम जाधव. प्रभाग तीनमध्ये रूपाली कराळे, नानासो रैनाक, नुरजहा मुल्ला. प्रभाग चारमध्ये प्रमोद शिंदे, संग्राम रैनाक, आनंदी शिंदे, अक्षय सुर्वे. प्रभाग पाचमध्ये राजेंद्र यादव, तानाजी देशमुख, जयवंत घाडगे, अरुण यादव, अमर इंगवले, दादा शिंगण. प्रभाग सहामध्ये आबा सोळवंडे, बाळासाहेब सातपुते, विलास चव्हाण, मुकुंद माने, सतीश शिंदे, भारत जंत्रे, प्रकाश बागल, .जयंत कुराडे, राहुल यादव, सूरज शेवाळे, पंकज शेवाळे, दिलीप जाधव, मंगेश जाधव. प्रभाग सात सुहास कदम, हणमंतराव जाधव, राहुल पोळ, विजय रैनाक, हणमंत शिंगण, संभाजी रैनाक, दिनेश नार्वेकर, राहुल भोसले, गणेश चव्हाण. प्रभाग आठमध्ये सागर जाधव, अजित सांडगे, चंद्रकांत लाखे, विद्याताई थोरवडे, सविनय कांबळे, स्वाती तुपे, तानाजी साठे, नंदकुमार साठे, विद्या दरागडे. प्रभाग नऊमध्ये अण्णासो काशीद, रमेश मंदरे, सागर निकम, राजेश पवार. प्रभाग दहामध्ये अजित थोरात, वसंतराव शिंदे, बाळासाहेब घाडगे, सुनीता पाटील, सारिका गावडे, निवास पाचुंदकर. प्रभाग ११ मध्ये मनोहर शिंदे, नीलम येडगे, नंदा भोसले, बापू शिंदे, संतोष हिंगसे, अलका जगदाळे, सचिन जगताप, आबासाहेब गावडे, श्रीकांत येडगे यांना व इच्छुकांना अनुकूल वातावरण आहे..मनोहर शिंदेंच्या प्रभागात महिला आरक्षणमाजी उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांच्या प्रभागात सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण पडल्याने त्यांना त्यांच्या कुटुंबातील महिलेला उमेदवारी द्यावी लागेल, तसेच त्यांना स्वतः अन्य खुल्या प्रभागात उभे राहावे लागणार आहे. इतर प्रभागांपैकी प्रभाग ११ त्यांना अनुकूल ठरू शकतो..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.जाहीर झालेले आरक्षणसर्वसाधारण प्रभाग ः १, २, ५, ६, ७, ८, ११.सर्वसाधारण (महिला) प्रभाग ः २, ३, ४, ९, १०, ११नागरिकांचा मागास प्रवर्ग प्रभाग ः ३, ९, १०नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) प्रभाग ः १, ५, ७अनुसूचित जाती प्रभाग ः ४अनुसूचित जाती (महिला) प्रभाग ः ६, ८..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.