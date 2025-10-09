सातारा

Malkapur Reservation: मलकापूरला ‘कही खुशी, कही गम’; दिग्गजांना बसला आरक्षणाचा फटका, समीकरणे बदलणार..

Malkapur’s ‘Mixed Emotions’: आरक्षण जाहीर होताच राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी कही खुशी कही गम असे चित्र दिसले. काही दिग्गजांना आरक्षणाचा फटका बसल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजी दिसत होती. मात्र, त्याच क्षणी इतर प्रभागांचा विचार ते मांडताना दिसत होते.
“Reservation reshuffle changes Malkapur’s political scene; big names face unexpected setback.

“Reservation reshuffle changes Malkapur’s political scene; big names face unexpected setback.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मलकापूर : येथील पालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी आज ११ प्रभागांतील २२ जागांसाठी आरक्षण जाहीर झाले. आरक्षणात महिलांचे ११ जागांवर आरक्षण पडले आहे. आरक्षण जाहीर होताच राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी कही खुशी कही गम असे चित्र दिसले. काही दिग्गजांना आरक्षणाचा फटका बसल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजी दिसत होती. मात्र, त्याच क्षणी इतर प्रभागांचा विचार ते मांडताना दिसत होते. आरक्षण काय पडते हे पाहण्यासाठी सर्वच राजकीय गटातील कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती.

Loading content, please wait...
Satara
Malkapur
political
women
election
district
obc reservation
Reservation policy in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com