Satara Crime: 'सांगलीचा अट्टल चोरटा कळंबीत जेरबंद'; वृद्धेची हिसकावली बोरमाळ; १२ तासांत छडा, मुद्देमाल हस्तगत

chain snatching: गुन्हेगारी जगतात आधीपासून ओळख असलेल्या या चोरट्याचा मागोवा घेत पोलिसांनी शेवटी त्याला पकडले. चौकशीत त्याने चोरीची कबुली दिली असून त्याच्याकडून मुद्देमालही हस्तगत करण्यात आला आहे. या जलद कारवाईमुळे परिसरात पोलिसांविषयी सकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे.
Satara Crime:

Satara Crime:

सकाळ वृत्तसेवा
औंध : कळंबी (ता. खटाव) येथील वृद्ध महिलेच्या गळ्यातील बोरमाळ हिसकावून पोबारा करणाऱ्या एका अट्टल चोरट्याला औंध पोलिसांनी अवघ्या १२ तासांत जेरबंद केले. सुधीर ऊर्फ सुधाकर अशोक मोहिते (रा. कोतीज, ता. कडेगाव, जि. सांगली) असे ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचे नाव आहे. या प्रकरणातील एक संशयित फरारी आहे.

