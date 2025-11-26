Satara Crime: 'सांगलीचा अट्टल चोरटा कळंबीत जेरबंद'; वृद्धेची हिसकावली बोरमाळ; १२ तासांत छडा, मुद्देमाल हस्तगत

औंध : कळंबी (ता. खटाव) येथील वृद्ध महिलेच्या गळ्यातील बोरमाळ हिसकावून पोबारा करणाऱ्या एका अट्टल चोरट्याला औंध पोलिसांनी अवघ्या १२ तासांत जेरबंद केले. सुधीर ऊर्फ सुधाकर अशोक मोहिते (रा. कोतीज, ता. कडेगाव, जि. सांगली) असे ताब्यात घेतलेल्या संशयिताचे नाव आहे. या प्रकरणातील एक संशयित फरारी आहे..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...याबाबत औंध पोलिस दिलेली माहिती अशी, कळंबी ते औंध रस्त्यावरून शेतातून घरी जात असताना दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्याने कळंबी येथील सिंधू बाळासाहेब देशमुख (वय ७३) यांच्या गळ्यातील सुमारे एक लाख रुपये किमतीची बोरमाळ हिसकावून चोरून नेली होती. याबाबतची तक्रार सिंधू देशमुख यांनी औंध पोलिस ठाण्यात दिली..त्यानुसार सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश वाघमोडे यांनी पोलिस पथकासह तपास गतिमान करून अवघ्या १२ तासांत एका संशयिताला जेरबंद केले. यामध्ये सुधीर ऊर्फ सुधाकर मोहिते यास ताब्यात घेतले असून, त्याची चौकशी केली असता प्रकाश श्रीरंग जाधव (रा. माधळमुठी, ता. खानापूर, जि. सांगली) या अट्टल संशयिताचे नाव या चोरीमध्ये निष्पन्न झाले आहे. मात्र, अद्याप तो फरारी असून, दोन्ही संशयित अट्टल गुन्हेगार असल्याची माहिती मिळाली..या कारवाईबद्दल पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर, पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत यांनी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश वाघमोडे, पोलिस उपनिरीक्षक अनिल शिरोळे, सतीश मयेकर, पोलिस हवालदार चेतन सानप, दादासाहेब देवकुळे, सुनील गोडसे, सुखदेव बोधे, नाना कांबळे, रूपाली क्षीरसागर, यशोदा मोरे, पोलिस हवालदार सचिन राऊत, मोहन कदम, रोहित खरात, ज्ञानेश्वर टिंगरे, स्वराज शिंदे, प्रमोद इंगळे, साहिल झारी, सनी लवंगारे, राहुल जाधव, मेघा फडतरे, कोमल पवार, दीपा जाधव, सुमाली मोरे यांच्या पथकाचे विशेष अभिनंदन केले..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...संशयितांवर नऊ गुन्हेसांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, विटा, इस्लामपूर, कोकरूड, आटपाडी, तासगाव या पोलिस ठाण्यात दोघांवर घरफोडी व जबरी चोरीचे नऊ गुन्हे दाखल आहेत. दोन्ही संशयितांवर औंध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, एकास अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याकडून चोरीतील मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.