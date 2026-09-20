सातारा

Martyr Wife Success Story: १८ वर्षांपूर्वी पती गमावला; आज त्याच वर्दीत देशसेवेची जबाबदारी, वीरपत्‍नी कल्पना पवारांचा संघर्षमय अन् प्रेरणादायी प्रवास..

18 Years Later Veer Patni Kalpana Pawar Becomes Police Officer: २६/११ च्या हल्ल्यात पतीला गमावूनही खचून न जाता त्याच वर्दीत देशसेवेची वाट निवडणाऱ्या कल्पना पवार यांचा पोलिस उपअधीक्षकपदापर्यंतचा संघर्षमय आणि प्रेरणादायी प्रवास
Kalpana Pawar Police Journey From Martyr Husband To Deputy Superintendent A Story Of Courage Duty And Inspiration

Kalpana Pawar Police Journey From Martyr Husband To Deputy Superintendent A Story Of Courage Duty And Inspiration

esakal

Sudhir Jadhav
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सातारा : २६/११... मुंबईवर झालेल्या त्या दहशतवादी हल्ल्याची आठवण आजही अंगावर शहारे आणते. दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात अनेक निष्पाप नागरिकांसह पोलिसांनीही आपले प्राण गमावले. या हल्ल्यात प्रवाशांचे प्राण वाचविताना हुतात्मा झालेले पोलिस शिपाई अंबादास पवार यांचे बलिदानही याच इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहे.

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