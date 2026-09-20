सातारा : २६/११... मुंबईवर झालेल्या त्या दहशतवादी हल्ल्याची आठवण आजही अंगावर शहारे आणते. दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात अनेक निष्पाप नागरिकांसह पोलिसांनीही आपले प्राण गमावले. या हल्ल्यात प्रवाशांचे प्राण वाचविताना हुतात्मा झालेले पोलिस शिपाई अंबादास पवार यांचे बलिदानही याच इतिहासाचा अविभाज्य भाग आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.अंबादास पवार यांच्या हौतात्म्यानंतर त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. मात्र, काळ पुढे सरकत असताना त्यांच्या पत्नी कल्पना पवार यांनी पतीच्या बलिदानातून प्रेरणा घेतली आणि देशसेवेचा मार्ग निवडला. आता त्यांचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरले आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या थेट नियुक्तीच्या आदेशानंतर कल्पना पवार यांनी नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलिस अकादमीत ११ महिन्यांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केले. प्रशिक्षणानंतर मंगळवारी त्यांनी श्रीरामपूर तालुका पोलिस ठाण्यात ‘प्रशिक्षणार्थी प्रभारी पोलिस अधिकारी’ म्हणून पदभार स्वीकारला..पतीचे बलिदान डोळ्यांसमोर ठेवून नवी जबाबदारी२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी लष्कर-ए-तोयबाच्या दहशतवाद्यांनी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर हल्ला केला होता. त्या वेळी प्रवाशांचे प्राण वाचविताना अंबादास पवार दहशतवाद्यांच्या गोळीबारात हुतात्मा झाले.पतीने ज्या वर्दीत कर्तव्य बजावत देशासाठी सर्वोच्च बलिदान दिले, त्याच पोलिस सेवेत आता कल्पना पवार यांनी प्रवेश केला आहे. त्यामुळे त्यांचा हा प्रवास केवळ एका नियुक्तीची गोष्ट नाही, तर एका कुटुंबाने दुःखातून उभारी घेत देशसेवेचा स्वीकार केल्याची प्रेरणादायी कहाणी ठरली आहे..११ महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर स्वप्नाला आकारपोलिस सेवेत प्रवेश केल्यानंतर कल्पना पवार यांनी नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलिस अकादमीत ११ महिन्यांचे कठोर प्रशिक्षण पूर्ण केले. प्रशिक्षणाच्या काळात शिस्त, शारीरिक क्षमता, कायदा आणि पोलिस कर्तव्याची विविध कौशल्ये आत्मसात केल्यानंतर त्यांनी आता प्रत्यक्ष पोलिस ठाण्यात जबाबदारी स्वीकारली आहे..श्रीरामपूर तालुका पोलिस ठाण्यात पदभार स्वीकारताना त्यांच्या मनात पतीच्या आठवणी नक्कीच दाटून आल्या असतील. एका बाजूला पतीच्या हौतात्म्याची वेदना, तर दुसऱ्या बाजूला देशसेवेची संधी मिळाल्याचे समाधान... या भावनांचा संगम त्यांच्या नव्या प्रवासाची सुरुवात ठरला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...‘पतीप्रमाणेच देशसेवा करण्याची संधी’पोलिस सेवेत काम करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल कल्पना पवार यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. पतीप्रमाणेच देशसेवा करण्याची संधी मिळाली असून, पोलिस विभागातील कर्तव्य निश्चितपणे यशस्वीपणे पार पाडणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.अंबादास पवार यांनी देशासाठी प्राण दिले; आता त्याच देशसेवेची जबाबदारी त्यांच्या पत्नीच्या खांद्यावर आली आहे. त्यांच्या हातात आलेली पोलिस अधिकाऱ्याची जबाबदारी ही केवळ नोकरी नाही, तर पतीच्या अधुऱ्या राहिलेल्या देशसेवेच्या वाटेवर पुढे टाकलेले एक धाडसी पाऊल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.