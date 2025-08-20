कऱ्हाड हादरलं! 'महाविद्यालयीन युवतीचे अपहरण'; प्राचार्यांकडून तक्रार, युवती मैत्रिणींसोबत चालत निघाली अन्..

कऱ्हाड: शहरानजीकच्या एका महाविद्यालयात शिक्षण घेणारी युवती तिच्या मैत्रिणींसोबत चालत वसतिगृहाकडे निघालेली असताना मोटारीतून आलेल्यांनी तिचे अपहरण केले. याप्रकरणी संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी शहर पोलिसात तक्रार दिली. त्यावरून तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. संबंधित युवतीच्या शोधासह संशयितांना पकडण्यासाठी पोलिस पथके पुणे, मुंबईसह ठिकठिकाणी रवाना झाली आहेत..पोलिसांची माहिती अशी, सोलापूर जिल्ह्यातील युवती शहरानजीकच्या एका महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहे. संबंधित युवती सोमवारी दुपारी तिच्या मैत्रिणींसमवेत महाविद्यालयाच्या वसतिगृहाकडे चालत निघाली होती. त्यावेळी महाविद्यालयाच्या आवारात थांबलेल्या मोटारीमधून एक युवक खाली उतरला. संबंधित युवती मोटारीजवळ येताच संशयिताने तिला मोटारीत बसवून घेतले. या घटनेने घाबरलेल्या मैत्रिणींनी तातडीने याबाबतची माहिती महिला प्राध्यापकांना दिली..त्यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना कळविले. प्राचार्यांनी युवतींच्या मैत्रिणींसह शहर पोलिस ठाण्यात धाव घेत त्याबाबत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपासाला सुरुवात केली आहे. संबंधित युवतीचा शोध घेण्यासाठी तसेच संशयितांना पकडण्यासाठी पोलिस पथके विविध ठिकाणी रवाना झाली आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.