सातारा

Karad Airport: कऱ्हाड विमानतळ विस्तार रखडला! विस्तारीकरणासाठी २२१ कोटी मंजूर होऊनही कार्यवाही संथच, प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

Infrastructure Development issues at Karad airport project: २२१ कोटींचा निधी, विस्तारीकरणाची कागदोपत्री गाडी पुढे; उंच इमारती, सुरक्षेतील त्रुटी आणि संथ प्रशासनामुळे कऱ्हाड विमानतळाचा ‘टेक-ऑफ’ रखडलेला
Karad Airport Modernization Faces Delays; Safety and Development Issues Under Scrutiny

Karad Airport Modernization Faces Delays; Safety and Development Issues Under Scrutiny

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सकाळ वृत्तसेवा
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-हेमंत पवार

कऱ्हाड: ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील पहिले विमानतळ कऱ्हाडला सुरू झाले. हवाई इमर्जन्सीवेळीही येथील विमानतळाचा वापर केला जातो. विमानतळ प्राधिकरणाच्या नियमानुसार सुरक्षेच्या आवश्यक उपाययोजना येथील विमानतळावर नाहीत. विमानतळाभोवतीच्या उंच इमारतींचाही अडथळा ठरत असून, त्याचा विमान लँडिंगवेळी धोका होऊ शकतो. विस्तारीकरणाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र, त्याला सध्या गती नाही. त्यामुळे विस्तारीकरणाचे काम रखडल्यातच जमा आहे.

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