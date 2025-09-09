Karad Municipal: 'कऱ्हाडला इच्छुकांकडून गटांची बांधणी'; पालिका प्रभागांच्या रचनेचे नकाशे घेऊन हालचाली, आरक्षणाकडे लक्ष

-सचिन शिंदेकऱ्हाड: येथील पालिकेची प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्यांचे आरक्षण जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे आरक्षणाची उत्सुकता लागून आहे. नगराध्यक्षपदाच्या प्रभागनिहाय आरक्षण काय होणार याची चर्चा आता रंगू लागली आहे. प्रभागांच्या रचनेचे नकाशे घेऊन काही इच्छुक त्यांच्या गटांची बांधणी करत आहेत. मात्र, आरक्षण जाहीर न झाल्याने त्यांच्या गटबांधणीला गतिरोधक लागत आहे. पालिकेच्या राजकीय घडामोडीही मंदावल्या आहेत..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.हुकमी नेत्यांचा प्रभाग सेफआघाड्यांचा मेळ घालताना नवख्यांची दखल घ्यावीच लागेल, अशी स्थिती प्रभाग रचनेनंतरची आहे. त्यामुळे शहरात अमुक एक हुकमी नेता आहे, अशी सध्या परिस्थिती राहिलेली नाही. पारंपरिक लढती करणारेही तडजोडी करून आपला प्रभाग सेफ करताना दिसत आहेत. त्यामुळे अनेकांची मनधरणी, काहींना दटावणे, तर ज्येष्ठांना सांभाळण्याची कसरत आहे. एका गल्लीत तीन प्रभागांच्या सीमा एकत्रित आणल्या आहेत. मागील वेळी विरोधात गेलेली गल्ली दुसऱ्या प्रभागात ढकलली आहे. आपल्याला मानणाऱ्या गटाला आपल्याकडे घेण्याची खेळी केली गेली आहे. त्यासाठी प्रभागरचना करताना शहरातील ब्लॉक फोडून मोठ्या नेत्यांनी आपला प्रभाग सेफ केल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. प्रभागरचना जोडाजोडी अनेकांना धोक्याच्या इशाऱ्याची आहे. त्यामुळे तेही नेते प्रभाग शोधत आहेत. ब्लॉक फोडण्यासाठी आलेला दबाही सध्या चर्चेत आहे..राजकीय दबावाची झालरप्रभाग खुला राहणार, की आरक्षित होणार या काळजीने अनेक इच्छुक नेत्यांच्या चिंता वाढल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील राजकीय चर्चेला गती आली असली, तरी अद्यापही आरक्षणाचा पत्ता नसल्याने त्यांच्या राजकीय गतीला रोधक बसतो आहे. पालिकेच्या ३१ जागांसाठी १५ वॉर्ड निश्चित झाले आहेत. त्यात दोन सदस्यांचे १४, तर एक वॉर्ड तीन सदस्यांचा आहे. ७४ हजार ३५५ लोकसंख्या गृहीत धरली आहे. १५ वॉर्डपैकी वॉर्ड क्रमांक दोन सर्वांत लहान, तर वॉर्ड क्रमांक १५ सर्वांत मोठा आहे. त्याची चर्चा रंगत आहे. पूर्वीची रचना विस्कळित झाल्याचा राजकीय सूर सध्या आहे. त्यामुळे ज्याचा प्रभाव जास्त आहे. त्याचा प्रभाग फोडण्यासाठी राजकीय ताकद वापरल्याची चर्चा आहे. रचना होताना झालेल्या फोडाफोडीवरून नजीकच्याच काळात राजकीय धुरळा उडण्याची शक्यता आहे..हद्दवाढीत गट बांधणीचा सपाटाहद्दवाढ भागातील प्रभागात मोठ्या हालचाली होत आहेत. हद्दवाढ भागात इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. एकाच गटात चार ते पाच जण इच्छुक आहेत. काही ठिकाणी तर विद्यमान आमदारांना मानणाऱ्या तीन- चार नेत्यांकडून स्वतःचीच उमेदवारी जाहीर करण्याचा प्रकारही केला आहे. हद्दवाढ भागात आघाडीच्या जेवणावळींचा प्रकार समोर आला होता. एका मंडळाला किमान ५० हजार ते एक लाखापर्यंतची वर्गणी दिल्याच्या चर्चा आहेत. मंडळांना वर्गणी देऊन बांधून घेण्याचा सपाटा इच्छुकांनी लावला आहे. वाखाण, कार्वे नाका, स्टेडियमच्या मागील बाजूच्या कॉलन्या, मुजावर कॉलनीसह त्या परिसरातील भागात आम्हीच इच्छुक म्हणत अनेक नेते फिरत आहेत. मात्र, आरक्षण जाहीर न झाल्याने त्यांच्या चिंता वाढलेल्या दिसतात..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.दिग्गजांचीही होणार कसरतकऱ्हाडला ७४ हजार ३५५ लोकसंख्या गृहित धरून प्रभाग रचना झाली. त्यात ३१ जागा, तर १५ प्रभाग आहेत. पहिल्या १४ प्रभागांत दोन, तर प्रभाग क्रमांक १५ तीनचा आहे. नव्या प्रभाग रचनेमुळे दिग्गजांवरही कसरत करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या रणांगणात राजकीय आखाडे कसे असतील, याकडे लक्ष लागून आहे. किरकोळ वाटाघाटी ते नेत्यांच्या सहमतीला स्थानिक नेते प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्या चर्चेला गती आली आहे. नवख्यांची गर्दी वाढत आहे. दिग्गजांकडूनही प्रभाग निवडण्याची शक्कल लढवली जात आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण तापते आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.