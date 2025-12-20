Karad Black Magic Case

Karad Black Magic Case

esakal

सातारा

Karad News : कराडमध्ये अंधश्रद्धेचा कळस! शिवसेना महिला पदाधिकाऱ्याचा फोटो वापरून अघोरी कृत्य; धक्कादायक प्रकार समोर...

Alleged Black Magic Incident Reported in Karad : कऱ्हाड तालुक्यात शिवसेना महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्याचे छायाचित्र वापरून अंधश्रद्धेतून अघोरी प्रकार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून पोलिस तपास सुरू आहे.
Published on

कऱ्हाड (सातारा) : शिवसेना महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्याचे छायाचित्र वापरून रस्त्यावरच अंधश्रद्धेतून (Karad Black Magic Case) अघोरी प्रकार केल्याची घटना समोर आली आहे. नारायणवाडी- आटके (ता. कऱ्हाड) दरम्यान हा प्रकार घडला असून, याबाबत तालुका पोलिस ठाण्यात अज्ञाताविरोधात तक्रार दाखल झाली आहे. पोलिस तपास करत आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
karad
police case
karad crime
shivsena
Marathi News Esakal
www.esakal.com