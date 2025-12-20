सातारा
Karad News : कराडमध्ये अंधश्रद्धेचा कळस! शिवसेना महिला पदाधिकाऱ्याचा फोटो वापरून अघोरी कृत्य; धक्कादायक प्रकार समोर...
Alleged Black Magic Incident Reported in Karad : कऱ्हाड तालुक्यात शिवसेना महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्याचे छायाचित्र वापरून अंधश्रद्धेतून अघोरी प्रकार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून पोलिस तपास सुरू आहे.
कऱ्हाड (सातारा) : शिवसेना महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्याचे छायाचित्र वापरून रस्त्यावरच अंधश्रद्धेतून (Karad Black Magic Case) अघोरी प्रकार केल्याची घटना समोर आली आहे. नारायणवाडी- आटके (ता. कऱ्हाड) दरम्यान हा प्रकार घडला असून, याबाबत तालुका पोलिस ठाण्यात अज्ञाताविरोधात तक्रार दाखल झाली आहे. पोलिस तपास करत आहेत.