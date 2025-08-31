सातारा

Maratha Reservation: एक हाक अन्‌ हजारो भाकऱ्यांची रसद..! 'कऱ्हाड शहरासह तालुक्याची मुंबईतील आंदोलनकर्त्यांसाठी धाव'; टेंपोभर साहित्य रवाना

From Karad to Mumbai: आंदोलकांना शुक्रवारी जेवण- पाणी न मिळाल्याने मोठे हाल झाले. त्याचा विचार करून कऱ्हाड शहरासह तालुक्यातील मराठा बांधवांनी आवाहन करताच, आज २५ हजारांवर भाकरी-चपात्या, पाण्याच्या बाटल्या, द्रोण-पत्रावळ्या, जेवणासाठी लागणारे साहित्य जमा झाले.
Tempo loaded with food and essentials from Karad city, heading to support protesters in Mumbai.
सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड: मराठा समाजाच्‍या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे- पाटील यांनी मुंबईत सुरू केलेल्‍या आंदोलनात राज्‍यभरातून सहभागी झालेल्‍या आंदोलकांना शुक्रवारी जेवण- पाणी न मिळाल्याने मोठे हाल झाले. त्याचा विचार करून कऱ्हाड शहरासह तालुक्यातील मराठा बांधवांनी आवाहन करताच, आज २५ हजारांवर भाकरी-चपात्या, पाण्याच्या बाटल्या, द्रोण-पत्रावळ्या, जेवणासाठी लागणारे साहित्य जमा झाले, तर येथील दत्त चौकातून संबंधित जेवण, रसद आंदोलनकर्त्यांसाठी मुंबईला रवानाही केले.

