Karad Result: 'कऱ्हाडमध्ये भाजपला पराभवाचा धक्का'; बाळासाहेब पाटील यांच्या साथीने राजेंद्रसिंह यादव नगराध्यपदी..

हेमंत पवार कऱ्हाड : कऱ्हाड (जि.सातारा) येथील नगरपालिकेसाठी चुरशीने झालेल्या मतदानामुळे नगराध्यक्ष कोण होणार याकडे पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. या निवडणुकीत यशवंत विकास आघाडी आणि माजी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या लोकशाही आघाडीतर्फे माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांनी विजय मिळवुन नगराध्यक्षपदावर शिक्कामोर्तब केले आहे तर भाजपचे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांचे समर्थक नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार विनायक पावसकर आणि कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे समर्थक नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार झाकीर पठाण यांनी मात्र पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी नगरपालिका म्हणुन कऱ्हाडचा उल्लेख होतो. या नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी तब्बल नऊ वर्षानंतर निवडणुक झाली. त्यामुळे यावेळी निवडणुक ही रंगतदार झाली. यावेळी निवडणुक आयोगाने जारी केलेल्या निवडणुक कार्यक्रमाप्रमाणे उमेदवारांना चिन्ह मिळाल्यानंतर प्रचाराला अवघेच पाचच दिवस मिळाले. त्यामुळे नेत्यांसह उमेदवारांनी पायाला भिंगरी लावुन मतदारांपर्यत पोहचण्याचा प्रयत्न केला. यावेळच्या निवडणुकीत भाजपचे नेते आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी कमळाच्या चिन्हावर उमेदवार उभे करुन नगराध्यक्ष पदासाठी विनायक पावसकर यांच्या पाठिमागे ताकद लावली होती. कॉंग्रेसकडुन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हाताच्या पंजावर उमेदवार उभे करुन नगराध्यक्षपदासाठी झाकीर पठाण यांना ताकद दिली होती. माजी सहकारमंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे साताऱ्याचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांची लोकशाही आघाडी आणि माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांची यशवंत विकास आघाडी यांनी एकत्रीतपणे निवडणुक लढवली. त्या दोन्ही आघाडीचे राजेंद्रसिह यादव हे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. शहरातील १५ ब प्रभागातील मतदान काल शनिवारी झाले. त्यामुळे आज सर्व मतदानाची एकत्रीत मोजणी झाली. नगराध्यपदासाठी कोणाची वर्णी लागणार याची मोठी उत्सुकता कऱ्हाडकरांसह सातारा जिल्ह्यात सर्वांना लागुन होती. त्यामध्य माजी सहकारमंत्री पाटील यांची लोकशाही आघाडी आणि यशवंत विकास आघाडीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार राजेंद्र यादव यांनी बाजी मारली. त्यामुळे भाजपचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार विनायक पावसकर आणि कॉंग्रेसचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार झाकीर पठाण यांनी मात्र पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.निकालाआधीच दोन आठवडे केली नेमप्लेटकऱ्हाड पालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी यशवंत विकास आघाडी आणि लोकशाही आघाडीतर्फे माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव हे उमेदवार म्हणुन निवडणुक रिंगणात होते. मात्र आज रविवारी निकाल जाहीर होण्यापुर्वीच दोन आठवडे अगोदर यादव यांच्या समर्थकांनी त्यांच्या नावाची नगराध्य़पदाची नेमप्लेट तयार करुन ती काहीकाळ त्यांच्या कार्यालयात ठेवली होती. त्याचीच चर्चा कऱ्हाड शहरात जोरदार सुरु आहे. त्यावरही आज शिक्कामोर्तब झाले.