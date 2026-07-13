Karad Development: आंदोलनापेक्षा विकासाचा हिशेब द्या; भाजप नगरसेवकांना इंद्रजीत भोपते यांचा सवाल, 'घोषणाबाजी नव्हे तर नियोजन महत्त्वाचे'

कऱ्हाड: केवळ आंदोलनाची भाषा नव्हे तर विकास कामांचा प्रामाणिक आढावा द्या, असा सल्ला यशवंत विकास आघाडीचे नेते इंद्रजीत प्रताप भोपते यांनी भाजपच्या नगरसेवकांना दिला. भाजपच्या नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी प्रशांत व्हटकर यांच्या दालनात जावून जाब विचारला. त्यांच्या आता उलट सुलट प्रतिक्रीया उमटत आहेत. त्याबाबत यशवंत विकास आघाडीचे श्री. भोपते यांनी रोखठोक प्रतिक्रीया देत त्यांनाच प्रश्न विचारले आहेत. .farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.श्री. भोपते म्हणाले, पालिकेची निवडणूक होऊन सुमारे सात महिने झाले आहेत. सध्या जे लोक बैल बाजार रस्त्याच्या विषयावर आंदोलनाची भाषा करत आहेत, त्यांनी प्रथम नागरिकांना हे स्पष्ट करावे की, बीपीसीएलचा विषय दोन महिन्यांपूर्वी समोर आल्यानंतर त्यांना जाग का आली, उर्वरित पाच महिने ते नेमके काय करत होते, याचे उत्तर त्यांनी जनतेसमोर द्यावे. एकीकडे रस्त्याच्या कामाची किंमत सुमारे एक कोटी ५७ लाख असल्याचे सांगितले जाते; परंतु त्यापूर्वी तेथील अत्यावश्यक ड्रेनेज लाईनचे काम करणे गरजेचे होते की नव्हते, याचे उत्तरही त्यांनी द्यावे. विकास कामांचे नियोजन करताना केवळ रस्ता नव्हे, तर भविष्यातील गरजांचा विचार करणे आवश्यक असते..\rते म्हणाले, आमच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंहादन यांच्या माध्यमातून सुमारे ५० ते ५५ लाख खर्चाची अत्याधुनिक ड्रेनेज लाईन मंजूर करून प्रत्यक्षात आणण्यात आली. हा खरा विकासाचा पाया आहे. ड्रेनेजची सुविधा नसताना रस्ता केला असता, तर पुढे तो पुन्हा उकरावा किंवा खोदावा लागला असता आणि जनतेच्या पैशाचा अपव्यय झाला असता. मात्र काहीजण फक्त रस्त्याच्या विषयावर राजकारण करत आहेत; परंतु प्रभागाला प्रत्यक्षात कोणत्या सुविधा आवश्यक आहेत,.याची त्यांना खरी जाण आहे का, हा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. विकास म्हणजे केवळ घोषणाबाजी किंवा आंदोलन नव्हे, तर योग्य नियोजन, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन होय. मराठीत एक म्हण आहे, "जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला." सध्याचे आंदोलन नेमके याच म्हणीची आठवण करून देणारे आहे. .Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न नागरिक ओळखून आहेत. राजकारणासाठी आंदोलन करण्यापेक्षा, प्रभागाच्या विकासासाठी आपण सात महिन्यांत नेमके कोणते ठोस काम केले, याचा हिशेब जनतेसमोर मांडावा. कराडकरांना घोषणांपेक्षा विकासाची कामे आणि त्यामागील प्रामाणिक नियोजन महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.