सातारा

Karad Politics: कराडमध्ये नगरसेवकांचे शक्तिप्रदर्शन; आमदार अतुल भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्रित मतदान

Sangli Satara legislative council election updates: सांगली-सातारा विधानपरिषद निवडणुकीत कराडमध्ये नगरसेवकांचे एकत्रित आगमन; आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या उपस्थितीत मलकापूर व कराड पालिकेतील नगरसेवकांनी मोठ्या संख्येने मतदानाचा हक्क बजावला
Political Show of Unity in Karad as Corporators Arrive Together for Voting

Political Show of Unity in Karad as Corporators Arrive Together for Voting

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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हेमंत पवार

कराड : सांगली सातारा विधानपरिषद निवडणुकीसाठीआज गुरुवारी मतदान होत आहे सातारा जिल्ह्यात कराड तालुक्यातील मतदान केंद्रावर कराड दक्षिणचे आमदार डॉक्टर अतुल भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली मलकापूर नगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी एकत्र येत मतदानाचा हक्क बजावला. अचानक एकदम नगरसेवक आल्यामुळे मतदान केंद्र परिसरात मोठी गर्दी झाली होती.

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