Karad Politics: कराडमध्ये नगरसेवकांचे शक्तिप्रदर्शन; आमदार अतुल भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकत्रित मतदान

हेमंत पवारकराड : सांगली सातारा विधानपरिषद निवडणुकीसाठीआज गुरुवारी मतदान होत आहे सातारा जिल्ह्यात कराड तालुक्यातील मतदान केंद्रावर कराड दक्षिणचे आमदार डॉक्टर अतुल भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली मलकापूर नगरपालिकेच्या नगरसेवकांनी एकत्र येत मतदानाचा हक्क बजावला. अचानक एकदम नगरसेवक आल्यामुळे मतदान केंद्र परिसरात मोठी गर्दी झाली होती..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.सांगली सातारा विधानपरिषद निवडणुकीसाठी महायुतीचे उमेदवार म्हणून भाजपचे धैर्यशील कदम आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून अभयसिंह जगताप हे निवडणूक रिंगणात आहेत. आज गुरुवारी विधान परिषदेसाठी मतदान होत आहे त्यासाठी कराड येथे विधान परिषद निवडणुकीसाठी तहसील कार्यालयात प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे..तहसीलदार कल्पना ढवळे गटविकास अधिकारी प्रताप पाटील कराड पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रशांत हटकर मलकापूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी कपिल जगताप यांच्यासह अन्य अधिकारी व कर्मचारी मतदानासाठी कार्यरत आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rविधान परिषद मतदानासाठी आज सकाळी प्रारंभ झाला. पहिल्यांदा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे मलकापूर नगरपालिकेचे नगरसेवक नितीन काशीद पाटील यांनी, त्यानंतर भाजपच्या मलकापूर नगरपालिकेच्या नगरसेविका स्वाती थोरात यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यानंतर भाजपचे मलकापूर मधील नगरसेवक एकत्रित येत त्यांनी मतदानाचा हक्क बजावला त्यांच्यानंतर कराड नगरपालिकेतील लोकशाही आघाडीचे माजी सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या समर्थक नगरसेवक यांनी येऊन मतदानाचा हक्क बजावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.