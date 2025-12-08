Karad Crime: 'कराडमध्ये प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या तिघांना कारावास'; अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा निकाल, १० हजारांचा दंड

कऱ्हाड : किरकोळ वादातून कोणेगाव येथे तरुणावर चाकू व लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या तिघांना येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलीप पतंगे यांनी तीन वर्षे सश्रम कारावास व प्रत्येकी १० हजार रुपये दंड, तसेच दंड न भरल्यास एक वर्ष साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. पीडित फिर्यादीला १५ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही यावेळी आदेश दिले. .माेठी बातमी ! महाबळेश्वरातील राजभवनाचे नामकरण: 'राज्यपालांचे निवासस्थान झाले लोकभवन'; ब्रिटिशकालीन ओळख पुसली...सरकारी वकिलांनी दिलेली माहिती अशी ः कोणेगाव येथे १३ नोव्हेंबर २०१९ ला सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास बाळू नलवडे यांच्या त्रिमूर्ती किराणा दुकानासमोर ही घटना घडली होती. फिर्यादी सतीश तुकाराम जाधव (वय २५, रा. कोणेगाव) हा एका विधी संघर्ष बालकाच्या वागण्याबाबत त्याच्या मामांकडे तक्रार करण्यासाठी गेला असता, आरोपी अक्षय संतोष पवार (वय २१), नवनाथ शामराव बाईंग (वय ३५) व बापूसाहेब महिपती बाईंग (वय ३४) यांनी त्याच्याशी वाद घालत त्याच्यावर हल्ला केला..वादादरम्यान आरोपी अक्षय पवार याने “तुला जिवंत ठेवत नाही,’ असे म्हणत फिर्यादीच्या पाठीवर चाकूने भोसकले, तर अन्य दोघा आरोपींनी लोखंडी रॉडने मारहाण करून गंभीर दुखापत केली. या हल्ल्यात फिर्यादी फ्रॅक्चर होऊन तो गंभीर जखमी झाला. फिर्यादीने उंब्रज पोलिसांत गुन्हा नोंदवला..Karad News: माेठी बातमी ! 'राजेंद्र यादव समर्थकांकडून नगराध्यक्षपदाची पाटी'; कऱ्हाड पालिकेच्या निकालापूर्वीच यशाच्या खात्रीची चर्चा !. याप्रकरणी उंब्रज पोलिसांनी खटला दाखल केला. त्यात १२ साक्षीदार तपासले. यात फिर्यादी, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, वैद्यकीय अधिकारी आणि तापसी अधिकारी प्रवीण जाधव, सतीश मयेकर यांच्या साक्षी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. त्यावरून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलीप पतंगे यांनी हा निकाल दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.