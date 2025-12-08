Karad Crime: 'कराडमध्ये प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या तिघांना कारावास'; अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा निकाल, १० हजारांचा दंड

सातारा

Karad Deadly Assault Case : किरकोळ वादातून तरुणावर प्राणघातक हल्ला; तिघांना तीन वर्षे सश्रम कारावास व दंडाची शिक्षा
The Additional Sessions Court in Karad announced a decisive judgment in the deadly assault case

सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड : किरकोळ वादातून कोणेगाव येथे तरुणावर चाकू व लोखंडी रॉडने प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या तिघांना येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिलीप पतंगे यांनी तीन वर्षे सश्रम कारावास व प्रत्येकी १० हजार रुपये दंड, तसेच दंड न भरल्यास एक वर्ष साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. पीडित फिर्यादीला १५ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही यावेळी आदेश दिले.

