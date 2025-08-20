Karad News: 'कऱ्हाडला युवकांच्या मदत कार्याने सांधली माणुसकीची भिंत'; जाती, धर्माच्या भितींही गेल्या वाहून, गणेश मुर्ती सुरक्षीत स्थळी

-सचिन शिंदे कऱ्हाड: सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या सहा फुटापासून सुमारे तीस फुटाच्या जवळपास २०० हून अधिक गणेश मुर्ती पाण्यात भिजून वाहून जाण्याची शक्यता होती. त्यातून मोठ्या नुकसानीसह संकट कऱ्हाडवर ओढवणार होते. कऱ्हाडातील सर्व जाती धर्माच्या युवकांना कुंभार समाजातील कारगिरांसाठी धो-धो पावसात आठ तास मदत कार्य राबवत १५ फुटापेक्षा मोठ्या सुमारे २०० हून अधिक गणेश मुर्ती सुरक्षीत स्थळी हलविल्या. .परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेवून भर पावसात हिंदू-मुस्लीम समाजातील सुमारे १५० हून अधिक युवक, २० हून अधिक ट्रक्टर चालक, मालक कुंभार समाजाच्या मदतीला धावले. धो धो पावसात सायंकाळी पाच पासून मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत अखंडीत मदत कार्यात तीस फुट उंचीपासून मोठ्या, लहान ३०० हून अधिक मुर्ती सुरक्षीत हलवल्या. भर पावसात कऱ्हाडातील युवकांच्या माणुसकीने जाती, धर्माच्या आणि व्देषाच्या भितींही निश्चीत वाहून गेल्या. ऐन संकटातच एकमेकांच्या मदतीला धावलेल्या युवकांत दिसली ती, केवळ माणुसकीची सांधणारी भिंतच..हातात घालून सलोखाकोरोनानंतर कऱ्हाडला महापुराच्या निमित्ताने गणपती बाप्पाला सुरक्षीत ठेवण्यासाठी जाती, धर्म विसरून काल आलेल्या ऐक्याने पुन्हा एकदा सामाजिक सलोखा सिध्द केला. प्रशासनाने येथे हातवर केले तेथेच सर्व जाती-धर्मातील शेकडो युवकांनी एकमेकांच्या हातात हात घालून केलेल्या मदतीने कमाल केली. त्यामुळे लाखो रूपयांचे नुकसान तर वाचलेच, त्याशिवाय गणेशोत्सावरील मोठे संकाटही टळल्याचे वास्तव कऱ्हाडकरांसमोर आले. त्याची शहरात जोरदार चर्चा आहे..गणेश मुर्तींचा धोका टळलापावसाच्या संततधारेसहीत कोयना धरणातून पाणी सोडल्याने कृष्णा व कोयना नद्यांच्या काठावर सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. दिवसभर पावसाने शहरात दुपानंतर स्थिती बिकट होती. कृष्णा-कोयना नद्याच्या पाणी पातळीत वाढ होत होती. त्यामुळे गंभीर स्थिती होती. कऱ्हाडातील ३०० हून अधिक सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या मुर्ती बनविण्यासाठी कोयनेकाठी बालाजी मंदीरासमोर मोकळ्या मैदानात पालिकेने जागा दिली आहे. तेथे जवळसास १५० अधिक कारागिर चार महिन्यांपासून सहापासून तीस फुटापर्यंतच्या मुर्ती घडवत आहेत. त्या मुर्तींना पुराचा धोका निर्माण झाला होता. काल दुपारी तो वाढलाच त्यामुळे कारागिरांनी मदतीची हाक सामाजिक माध्यमांसहीत मोबाईलवरून शहरातील वेगवेगळ्या ग्रुपसहीत सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना दिली..आठतास मदत कार्यदुपारी चारच्या सुमारास प्रशासनानेही कारागिरांना मुर्ती हलविण्याच्या सुचना देत हातवर केले. त्याचवेळी कऱ्हाडतील युवकांच्या हातात हात घालून तब्बल आठ तासांच्या मदत कार्यात मुर्ती सुरक्षीत स्थळी हलविण्यात यश आले. कुंभार समाजाच्या मदतीला धावलेले युवक सगळ्या जाती धर्माचे होते. सायंकाळी पाचच्या सुमारास शासनाने पाण्याची पातळी वाढल्याने मूर्ती सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे कारागिरांना आदेश दिले. कुंभार समाजाने मदतीची हाक देताच बघता बघता धो-धो पावसात गणेश मूर्ती हलविण्यासाठी १५० अधिक सर्व जाती धर्माचे युवक एकत्र आले. जवळपास ३०० हून मूर्ती हलविल्या त्यात २०० मुर्ती १५ फूटाच्या होत्या. मुर्ती अनेकांनी त्यांचे ट्रॅक्टर, छोटा हत्ती, चारचाकी अशी वाहने दिली. ट्रॅक्टर व क्रेनही तेथे आणले होते. आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनीही चार ट्रॅक्टर, दोन क्रेन पाठविल्या. हलविलेल्या मुर्ती कृष्णामाई मंगल कार्यालय, संतोष सारडा यांचे लॉन, मोहसीन कागदी यांचा हॉल वेगवेगळ्या अपार्टमेंटमधील पार्किंगची जागा तर काहींनी घरात मूर्ती ठेवण्यासाठी जागा उपलब्द करून दिल्या..येथे ठेवल्या मुर्ती- सारडासारखे काही लॉन- मोहसीन कागदी यांचा मोठा हॉल- कृष्णाबाई मंगल कार्यालय- अनेकांनी त्यांच्या घरात- सोमवार पेठेतील अपार्टमेंटच्या पार्किंगमदील जागा.मुर्ती पाण्यात भिजल्या अथवा वाहून गेल्या असत्या तर अनर्त जाला अशता. त्या संकटावर मात करण्यासाठी कऱ्हाडताली सर्वच जाती धर्मातील युवकांनी एकत्रीत येत मुर्ती सुरक्षीत स्थळी हलविल्या. त्यातून सामाजित ऐक्याचा सलोखा पुन्हा एकदा दिसला आहे. मदतीला धावून आळेल्या युवकामुळे कऱ्हाडवरील मोठे संकट दूर झाले आहे.राहूल कुंभार, कारागिर, कऱ्हाड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.