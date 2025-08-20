सातारा

Karad News: 'कऱ्हाडला युवकांच्या मदत कार्याने सांधली माणुसकीची भिंत'; जाती, धर्माच्या भितींही गेल्या वाहून, गणेश मुर्ती सुरक्षीत स्थळी

United by Humanity: भर पावसात हिंदू-मुस्लीम समाजातील सुमारे १५० हून अधिक युवक, २० हून अधिक ट्रक्टर चालक, मालक कुंभार समाजाच्या मदतीला धावले. धो धो पावसात सायंकाळी पाच पासून मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत अखंडीत मदत कार्यात तीस फुट उंचीपासून मोठ्या, लहान ३०० हून अधिक मुर्ती सुरक्षीत हलवल्या.
-सचिन शिंदे

कऱ्हाड: सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या सहा फुटापासून सुमारे तीस फुटाच्या जवळपास २०० हून अधिक गणेश मुर्ती पाण्यात भिजून वाहून जाण्याची शक्यता होती. त्यातून मोठ्या नुकसानीसह संकट कऱ्हाडवर ओढवणार होते. कऱ्हाडातील सर्व जाती धर्माच्या युवकांना कुंभार समाजातील कारगिरांसाठी धो-धो पावसात आठ तास मदत कार्य राबवत १५ फुटापेक्षा मोठ्या सुमारे २०० हून अधिक गणेश मुर्ती सुरक्षीत स्थळी हलविल्या.

