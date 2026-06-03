Karad Bridge Opening : पुणे -कोल्हापूर महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांसाठी गुडन्यूज, कऱ्हाडचा उड्डाणपूल वाहतुकीस खुला होण्याची तारीख ठरली

Karad Infrastructure Project : (हेमंत पवार) : पुणे-बंगळुरु राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरण प्रकल्पाअंतर्गत कऱ्हाड येथील कोल्हापूर नाका परिसरात उभारण्यात येत असलेला बहुप्रतीक्षित उड्डाणपूल अखेर पूर्णत्वाच्या मार्गावर आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकल्पामुळे वाहनधारकांना मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. मात्र आता हा उड्डाणपूल येत्या २० जूनपर्यंत वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार असल्याने महामार्गावरील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..पुणे-बंगळुरु महामार्गावरील कऱ्हाड ते नांदलापूर दरम्यान उभारण्यात येत असलेला हा उड्डाणपूल सातारा ते कागल सहापदरीकरण प्रकल्पातील सर्वात मोठा उड्डाणपूल मानला जात आहे. पंकज हॉटेल ते नांदलापूर या दरम्यान उभारण्यात आलेल्या या पुलाची लांबी सुमारे ३.४७ किलोमीटर असून रुंदी २९.५ मीटर आहे. तब्बल ११५ खांबांवर (पिलर) हा भव्य उड्डाणपूल उभारण्यात आला आहे..मुदतवाढीनंतरही काम रखडलेया उड्डाणपुलाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असून विविध तांत्रिक कारणांमुळे प्रकल्पाला तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे कामाचा वेग मंदावला आणि उड्डाणपूल पूर्ण होण्यास अपेक्षेपेक्षा जास्त कालावधी लागला. परिणामी कऱ्हाड शहरातील कोल्हापूर नाका परिसरात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागणे ही रोजचीच बाब बनली होती.विशेषतः शनिवार, रविवार आणि सुट्टीच्या दिवशी पुणे-कोल्हापूर तसेच कोकण, गोवा आणि कर्नाटककडे जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने येथे दोन ते तीन तासांपर्यंत वाहतूक ठप्प होत होती. त्यामुळे प्रवाशांसह व्यावसायिक वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती..वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणारउड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला झाल्यानंतर कऱ्हाड शहरातील कोल्हापूर नाका चौकातील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. महामार्गावरील वाहने थेट उड्डाणपुलावरून मार्गक्रमण करू शकतील. त्यामुळे शहरातील अंतर्गत वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक स्वतंत्रपणे सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.यामुळे पुणे, सातारा, कऱ्हाड, कोल्हापूर तसेच कर्नाटककडे जाणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास अधिक जलद आणि सुरक्षित होणार आहे. विशेषतः मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना वेळेची बचत होणार असून इंधन खर्चातही घट होण्याची अपेक्षा आहे..अंतिम टप्प्यातील कामांना वेगसध्या उड्डाणपुलावरील डांबरीकरण, सुरक्षा कठडे, दिशादर्शक फलक, रस्ते चिन्हांकन, प्रकाशयोजना तसेच इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची कामे अंतिम टप्प्यात सुरू आहेत. संबंधित यंत्रणांनी ही कामे युद्धपातळीवर हाती घेतली असून २० जूनपूर्वी सर्व कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..पावसाळ्यापूर्वीच होणार उद्घाटनयंदाच्या पावसाळ्यापूर्वी हा उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यास मदत होणार आहे. उड्डाणपूल सुरू झाल्यानंतर गेल्या अनेक महिन्यांपासून वाहतूक कोंडीमुळे त्रस्त असलेल्या लाखो वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून पुणे-बंगळुरु महामार्गावरील प्रवास अधिक गतिमान होणार आहे..Kolhapur Pune highway accident : कोल्हापूर -पुणे हायवेवर भीषण अपघात, चिमुकल्यासह वडिलांचे निधन; अंबप परिसरात हळहळ.दैनिक सकाळचा पाठपुरावाकोल्हापूर नाक्यावरील उड्डाणपुलाचे काम सुरु झाल्यानंतर महामार्गावरील वाहतुक सेवा रस्त्यावर वळवण्यात आली. त्यामुळे रस्ता छोटा आमि वाहनांची संख्या मोठी अशी स्थिती झाल्याने वाहतुकीची सातत्याने कोंडी होत होती. ती कोंडी फोडण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील यावर दैनिक सकाळने प्रकाश टाकला होता. त्याचबरोबर उड्डाणपुल उभारणीसदरम्याच्या वाहनधारक, नागरीकांच्या गैरसोयी सातत्याने मांडुन पाठपुरावा केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.