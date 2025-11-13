सातारा

कऱ्हाडच्या वन विभागाची माेठी कारवाई! 'रानडुकरांची तस्करी करणारी नऊ जणांची टाेळी जेरबंद'; रात्रभर गस्त, बीडमधून रानडूकर आणलं अन्..

Wild Boar Smuggled from Beed to Karad: पहाटे साडेपाचच्या सुमारास वन विभागाच्या पथकाने कासारशिरंबे ते बेलवडे रस्त्यावर गस्त घालताना संशय आल्याने पथकाने तेथून निघालेले वाहन (एमएच १० डीटी ६६९६) अडविले. त्याची तपासणी केली, त्यात सात रानडुक्करे आढळून आली. त्यांनी झडती घेतली असता टोळी सापडली.
Forest officials in Karad with seized evidence after busting a wild boar smuggling gang during a midnight operation.

सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड: बीड जिल्ह्यातील रानडुकरांची शिकार करून त्यांची तस्करीने येथे विक्रीस आणणाऱ्या नऊ जणांच्या टोळीला येथील वन विभागाने जेरबंद केले. येथील वनपरिक्षेत्राच्या पथकाने पहाटे पाचच्या सुमारास कासारशिरंबे ते बेलवडे रस्त्यावर ही कारवाई केली. रात्रगस्त घालणाऱ्या पथकाने केलेल्या कारवाईत जिवंत रानडुकरांसह टोळीला वाहनासमवेत अटक केली.

