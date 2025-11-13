कऱ्हाडच्या वन विभागाची माेठी कारवाई! 'रानडुकरांची तस्करी करणारी नऊ जणांची टाेळी जेरबंद'; रात्रभर गस्त, बीडमधून रानडूकर आणलं अन्..

कऱ्हाड: बीड जिल्ह्यातील रानडुकरांची शिकार करून त्यांची तस्करीने येथे विक्रीस आणणाऱ्या नऊ जणांच्या टोळीला येथील वन विभागाने जेरबंद केले. येथील वनपरिक्षेत्राच्या पथकाने पहाटे पाचच्या सुमारास कासारशिरंबे ते बेलवडे रस्त्यावर ही कारवाई केली. रात्रगस्त घालणाऱ्या पथकाने केलेल्या कारवाईत जिवंत रानडुकरांसह टोळीला वाहनासमवेत अटक केली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...कारवाईत सात रानडुकरांसह शिकारीसाठी लागणारे वाघर, गॅसचे साहित्य, तीन शिकारी श्वान ताब्यात घेतली. सोमनाथ आडके, अमोल माने, सचिन क्षीरसागर, सागर यलमारे, अमित आडके (सर्व रा. कासारशिरंबे), गणेश नंदीवाले (रा. जयसिंगपूर), योगेश कुंभार (रा. मानकापूर ता. चिकोडी), अमोल नंदीवाले (रा. कोथळी, ता. शिरोळ) व दत्तात्रय ढोणे (रा. पलूस) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. संबंधितांनी वन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले..वनविभागाच्या माहितीनुसार; बीड जिल्ह्यातील राजेगाव व गव्हाणधडी (ता. माजलगाव) येथून काहींनी रानडुक्कर आणले आहेत. त्याची तस्करीने विक्री होणार असल्याची माहिती वन विभागाला मिळाली. त्यानुसार त्यांनी सापळा रचला. पहाटे साडेपाचच्या सुमारास वन विभागाच्या पथकाने कासारशिरंबे ते बेलवडे रस्त्यावर गस्त घालताना संशय आल्याने पथकाने तेथून निघालेले वाहन (एमएच १० डीटी ६६९६) अडविले. त्याची तपासणी केली, त्यात सात रानडुक्करे आढळून आली. त्यांनी झडती घेतली असता टोळी सापडली. .टोळीत नऊ जणांचा समावेश आहे. वाहनात अवैधरीत्या तस्करीला आणलेल्या सात जिवंत रानडुक्करांसह वाघर, गॅस साहित्य, शिकारी श्वान असा मुद्देमालही सापडला. नऊ जणांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडे चौकशी केली असता बीड जिल्ह्यातून ती रानडुक्करे आणल्याची माहिती समोर आली. संबंधित नऊ जणांना न्यायालयात हजर केले असता, चार दिवसांची वनकोठडी सुनावली. त्यांच्यावर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ च्या कलम नऊ, ३९, ५० व ५१ अंतर्गत दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल आहे. सातारा येथील उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कार्यवाही झाली. .कारवाईत सातारा येथील सहायक वनसंरक्षक जयश्री जाधव, वनक्षेत्रपाल ललिता पाटील, कोळे वनपाल दिलीप कांबळे, मलकापूर वनपाल आनंद जगताप, कासारशिरंबेचे वनरक्षक दशरथ चिट्टे, कोळे वनरक्षक अभिनंदन सावंत, तांबवे वनरक्षक कविता रासवे, मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे, रेस्क्यू टिम मधील किरण गरुड, मयूर जाधव, अजय महाडिक, रोहित कुलकर्णी यांनी सहभाग घेतला. पाटील तपास करीत आहेत..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...वन परिक्षेत्रातील लोकांनी वन्यप्राणी शिकार करणे, अवैध वाहतूक, वृक्षतोड व राखीव वनक्षेत्रात अतिक्रमण करू नये, तो गुन्हा आहे, तसे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर वनविभागाकडून कारवाई करण्यात येईल.- ललिता पाटील, वनक्षेत्रपाल, कऱ्हाड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.