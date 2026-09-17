कराड : गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुका सुरळीत पार पडाव्यात आणि वाहतूक कोंडी टाळता यावी, यासाठी अवजड मालवाहतूक वाहनांना १८, १९, २० आणि २५ सप्टेंबर रोजी तसेच २६ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली (Mumbai-Pune Highway Traffic News) आहे. वाहतूक विभागाच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी याबाबत अधिसूचना जारी केली असून, महामार्ग सुरक्षा पथक, पुणे परिक्षेत्राकडून तिची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे..मुंबई-पुणे द्रुतगतीमार्ग तसेच पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ वरून ठाणे, नवी मुंबई आणि मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या अवजड वाहनांच्या चालक व मालकांनी या कालावधीची नोंद घेऊन वाहतुकीचे नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..द्रुतगतीमार्ग आणि महामार्गावर अवजड वाहने थांबविण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने, प्रवेशबंदीच्या कालावधीत अशी वाहने महामार्गावर आणू नयेत, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, मालवाहतूकदार आणि चालकांनी आपली वाहने सुरक्षित ट्रक टर्मिनल, लॉजिस्टिक पार्क किंवा त्यांच्या हद्दीतील उपलब्ध खासगी पार्किंगमध्ये थांबवावीत, असेही सांगण्यात आले आहे..Pune-Bengaluru Highway Update : कराड उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण, पण पुलाखालील 'अतिक्रमणांचे ग्रहण' सुटणार कधी? महामार्ग विभागासमोर मोठे आव्हान.अधिसूचनेचा भंग करणाऱ्या अथवा वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. गणेशोत्सव काळात महामार्गावरील वाहतूक सुरक्षित आणि सुरळीत राहण्यासाठी ट्रान्सपोर्टर्स, वाहनचालक तसेच नागरिकांनी महामार्ग सुरक्षा पथक आणि पोलिस प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन पुणे परिक्षेत्राच्या महामार्ग सुरक्षा पथकाच्या पोलिस अधीक्षकांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.