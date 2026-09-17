सातारा

Mumbai-Pune Highway Traffic : ठाणे-मुंबईकडे जाणार्‍या वाहनांसाठी मोठी बातमी! महामार्ग पोलिसांकडून 'या' दिवशी अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी, प्रवासाच्या नियोजनापूर्वी वाचा ही अपडेट

Mumbai-Pune Expressway Traffic Restrictions : गणेश विसर्जन मिरवणुका सुरळीत पार पडाव्यात म्हणून कराड परिसरातील प्रमुख मार्गांवर अवजड वाहनांना ठराविक दिवशी प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली आहे. नियमभंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार आहे.
Mumbai-Pune Highway Traffic News

Mumbai-Pune Highway Traffic News

esakal

हेमंत पवार
Updated on

कराड : गणेशोत्सवातील विसर्जन मिरवणुका सुरळीत पार पडाव्यात आणि वाहतूक कोंडी टाळता यावी, यासाठी अवजड मालवाहतूक वाहनांना १८, १९, २० आणि २५ सप्टेंबर रोजी तसेच २६ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजेपर्यंत प्रवेशबंदी लागू करण्यात आली (Mumbai-Pune Highway Traffic News) आहे. वाहतूक विभागाच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालकांनी याबाबत अधिसूचना जारी केली असून, महामार्ग सुरक्षा पथक, पुणे परिक्षेत्राकडून तिची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Thane
karad
Mumbai
police department
Anant Chaturdashi
Pune Bangalore Highway updates
Ganesh Chaturthi 2026
Marathi News Esakal
www.esakal.com