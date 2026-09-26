Karad Ganpati Visarjan : कऱ्हाडच्या मिरवणुकीत दिसली बदलाची चाहूल; डीजेच्या दणदणाटापेक्षा वाद्यांचा गजर, गुलालएेवजी खुलला भक्तीचा रंग

कऱ्हाड - ‘मोरया... मोरया... पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या गजरात निघालेल्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीला यंदा शिस्तीची किनार लाभली. कर्णकर्कश डीजेचा आवाज, डोळ्यांना इजा पोहचवणारी लाईट, मुक्तपणे कऱण्यात येणारी गुलालाची उधळण, बेभान नाचाऐवजी पारंपरिक वाद्यांचा निनाद, भक्तीचा गजर आणि संयमाचे दर्शन घडले. पोलिसांच्या जनजागृतीला तरुणाईने दिलेला हा प्रतिसाद कऱ्हाडच्या उत्सव संस्कृतीला नवी दिशा देणारा ठरला..गणेश विसर्जन मिरवणूक म्हटंली की काही वर्षांपूर्वीपर्यंत डीजेचा दणदणाट, कानठाळ्या बसविणारा आवाज, हवेत उडणारा गुलाल आणि उडत्या चालींच्या गाण्यांवर थिरकणारी तरुणाई, असे चित्र डोळ्यांसमोर उभे राहत होते. उत्साहाला अनेकदा उन्मादाची किनार लाभत असल्याने मिरवणुकीतील आनंदापेक्षा आवाज आणि गर्दीचीच अधिक चर्चा होत असे. मात्र यंदाच्या मिरवणुकीत हे चित्र काहीसे बदललेले जाणवले..पोलिस अधिक्षक निखील पिंगळे, अतिरीक्त पोलिस अधिक्षक वैशाली कडुकर, पोलिस उपाधिक्षक राजश्री पाटील, शहर पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी गणेशोत्सवाच्या काळात केलेली जनजागृती, ध्वनिप्रदूषणासह विविध नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन आणि नियमभंग केल्यास होणाऱ्या कारवाईची जाणीव यामुळे तरुणाईने उत्सवाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलल्याचे दिसून आले.शहरातील मध्यवर्ती चावडी चौक हा याचा बोलका साक्षीदार ठरला. दरवर्षी मिरवणुकीनंतर गुलालाचे थर साचणाऱ्या चौकात यंदा तसा गुलाल दिसला नाही. रस्ते गुलाबी-लाल रंगाने माखण्याऐवजी स्वच्छ राहिले. हवेत उधळल्या जाणाऱ्या गुलालापेक्षा गणरायाच्या जयघोषाने वातावरण भारून गेले..कानठाळ्या बसविणाऱ्या कर्णकर्कश आवाजाऐवजी ढोल-ताशा, लेझीम, घुमके, राजस्थानी ढोल आणि अन्य पारंपरिक वाद्यांचा निनाद ऐकू आला. त्यामुळे मिरवणुकीचा जल्लोष कमी झाला नाही; उलट त्याला संस्कृतीची, परंपरेची आणि भक्तीची नवी जोड मिळाली. विशेष म्हणजे, शिस्त म्हणजे उत्साहावर बंधन नव्हे, हे यंदाच्या मिरवणुकीने दाखवून दिले.आनंद साजरा करतानाही दुसऱ्याचा विचार करता येतो, आपला उत्सव दुसऱ्याला त्रास न देता अधिक सुंदर करता येतो, हा संदेश या मिरवणुकीतून उमटला. गणरायाला निरोप देताना तरुणाईने केवळ गुलाल आणि आवाज कमी केला नाही, तर उत्सव साजरा करण्याची एक नवी पद्धतच दाखवून दिली. त्यामुळे यंदाची विसर्जन मिरवणूक कऱ्हाडच्या गणेशोत्सवाच्या इतिहासात उत्साहासोबत शिस्त आणि भक्तीसोबत सामाजिक भान जपणारी मिरवणूक म्हणून लक्षात राहणारी ठरली..उत्सवासोबत विचारही बदलतोयगणेशोत्सव हा केवळ जल्लोषाचा नव्हे, तर संस्कार आणि सामाजिक भान जपण्याचा उत्सव आहे. यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकीत कऱ्हाडकरांनी याचीच प्रचिती दिली. आवाजाचा दणदणाट आणि गुलालाची उधळण कमी झाली, म्हणून उत्साह कुठेही कमी झालेला दिसला नाही. उलट पारंपरिक वाद्यांच्या निनादात आणि गणरायाच्या जयघोषात मिरवणुकीला वेगळे सौंदर्य लाभले. पोलिसांच्या आवाहनाला तरुणाईने सकारात्मक प्रतिसाद देत नियमांचे पालन केले. त्यामुळे उत्सव आपला, पण त्रास दुसऱ्याला नको ही भावना यंदा अधिक ठळक झाली. हीच बदलती मानसिकता भविष्यातील गणेशोत्सवासाठी आश्वासक चित्र निर्माण करणारी आहे..पारंपरिक वाद्यांना अच्छे दिनडीजेला फाटा मिळाल्याने यंदाच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत पारंपरिक वाद्यांना पुन्हा एकदा पसंती मिळाल्याचे चित्र दिसून आले. डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण, नागरिकांना होणारा त्रास आणि त्याचे विविध दुष्परिणाम पोलिस दलाने जनजागृतीच्या माध्यमातून मंडळांच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचविले. त्याचा सकारात्मक परिणाम यंदाच्या मिरवणुकीत जाणवला..अनेक गणेश मंडळांनी डीजेऐवजी ढोल-ताशा, लेझीम, घुमके, राजस्थानी ढोल यांसह पारंपरिक वाद्यांना पसंती दिली. त्यामुळे मिरवणुकीतील उत्साह कायम राहिला, मात्र ध्वनिप्रदूषणाला आळा बसला. आधुनिकतेच्या गर्दीत मागे पडलेली पारंपरिक वाद्ये पुन्हा केंद्रस्थानी आल्याने कलाकारांमध्येही उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.