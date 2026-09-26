सातारा

Karad Ganpati Visarjan : कऱ्हाडच्या मिरवणुकीत दिसली बदलाची चाहूल; डीजेच्या दणदणाटापेक्षा वाद्यांचा गजर, गुलालएेवजी खुलला भक्तीचा रंग

‘मोरया... मोरया... पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या गजरात निघालेल्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीला यंदा शिस्तीची किनार लाभली.
karad ganpati visarjan

karad ganpati visarjan

sakal

हेमंत पवार
Updated on

कऱ्हाड - ‘मोरया... मोरया... पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या गजरात निघालेल्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीला यंदा शिस्तीची किनार लाभली. कर्णकर्कश डीजेचा आवाज, डोळ्यांना इजा पोहचवणारी लाईट, मुक्तपणे कऱण्यात येणारी गुलालाची उधळण, बेभान नाचाऐवजी पारंपरिक वाद्यांचा निनाद, भक्तीचा गजर आणि संयमाचे दर्शन घडले. पोलिसांच्या जनजागृतीला तरुणाईने दिलेला हा प्रतिसाद कऱ्हाडच्या उत्सव संस्कृतीला नवी दिशा देणारा ठरला.

Loading content, please wait...
karad
music
Discipline
Traditional
devotional
Ganapti Visarjan
Marathi News Esakal
www.esakal.com