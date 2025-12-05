सातारा

Karad News: 'आरोग्यमंत्र्यांची उपजिल्हा रुग्णालयाला अचानक भेट'; कऱ्हाडला रुग्णांशी साधला संवाद, कामाबाबत व्यक्त केले समाधन

Health Minister visit: रुग्णांशी बोलून त्यांनी त्यांच्या अडचणी, उपचाराबाबतचे अनुभव, आणि रुग्णालयातील व्यवस्था याबद्दल सविस्तर विचारपूस केली. बहुतेक रुग्णांनी समाधान व्यक्त करत सेवांची गुणवत्ता चांगली असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांनी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाशी चर्चा करत चांगल्या कामगिरीचे कौतुक केले.
कऱ्हाड : येथील वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी आज रात्री अचानक भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी रुग्णालयातील स्वच्छतेबाबत काही सूचना केल्या. रुग्णांशी संपर्क साधून आरोग्य सेवेबाबत विचारणा केली. त्यावर रुग्णांनी चांगली सेवा मिळत असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्याने आरोग्यमंत्री आबीटकर यांनी येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील सेवेबद्दल समाधान व्यक्त केले.

