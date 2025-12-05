Karad News: 'आरोग्यमंत्र्यांची उपजिल्हा रुग्णालयाला अचानक भेट'; कऱ्हाडला रुग्णांशी साधला संवाद, कामाबाबत व्यक्त केले समाधन

कऱ्हाड : येथील वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी आज रात्री अचानक भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी रुग्णालयातील स्वच्छतेबाबत काही सूचना केल्या. रुग्णांशी संपर्क साधून आरोग्य सेवेबाबत विचारणा केली. त्यावर रुग्णांनी चांगली सेवा मिळत असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्याने आरोग्यमंत्री आबीटकर यांनी येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील सेवेबद्दल समाधान व्यक्त केले. .Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...शासनाकडून आरोग्य सेवेवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत असताना अनेकदा त्याबाबत तक्रारी येतात. त्यामुळे आरोग्यमंत्री आबीटकर यांनी सरकारी रुग्णालयांना अचानक भेटी देत तेथील पाहणी सुरू केली आहे. आरोग्यमंत्री आबीटकर आज सातारा येथे लग्न समारंभ आटोपून कोल्हापूरकडे निघाले हाेते. त्यावेळी त्यांनी येथील वेणूताई चव्हाण उपजिल्हा रुग्णालयात अचानक भेट दिली. यावेळी त्यांनी रुग्णाला पहिल्यांदा आणल्यावर देण्यात येणाऱ्या कक्षाला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी स्वच्छतागृहांची पाहणी करून स्वच्छतेबाबत सूचना केल्या. मंत्री आबीटकर यांनी नव्याने बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीचीही पाहणी केली. .त्यावेळी उर्वरित कामासाठी निधीची गरज असल्याचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुनीला लाळे यांनी सांगितले. त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून मुंबईला गेल्यावर निधीसंदर्भात चर्चा करू, असे आश्वासन दिले. रुग्णांसमवेत चर्चा करून आरोग्य सेवेबाबत विचारणा केली. यावेळी रुग्णांनी चांगली आरोग्य सेवा मिळत असल्याचे सांगितले. त्यावेळी मंत्री आबीटकर यांनी समाधान व्यक्त केले. इमारतीला रंगरंगोटी करणे, स्वच्छतागृहांची स्वच्छता ठेवणे, पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था ठेवावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. शहरातील नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या..माध्यमांशी बोलताना मंत्री आबीटकर म्हणाले, ‘‘कऱ्हाड हे साताऱ्याएवढेच महत्त्वाचे ठिकाण आहे. येथे चांगली आरोग्य सेवा मिळत असल्याचे रुग्णांशी चर्चा केल्यानंतर समजले, ही समाधानाची बाब आहे. इमारतीच्या रंगकामासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधीची मागणी करण्याची सूचना केली आहे. रुग्णालयाला कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. त्यासाठीही प्रयत्न करणार आहे. रुग्णालयात असणाऱ्या काही त्रुटी सुधारण्याबाबत सूचना केल्या आहेत.’’.शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्... वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. लाळे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आर. बी. पाटील, डॉ. अमित ठिगळे, डॉ. प्रशांत देसाई, आरोग्य कर्मचारी सुवर्णा जेठीथोर, आयेशा शेख, रेखा यादव, संतोष शेटे, प्रा. बाजीराव पाटील यांच्यासह डॉक्टर, कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.