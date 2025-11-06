Karad Crime: कऱ्हाडमध्ये युवकावर चाकू हल्ला; मुजावर काॅलनीतील प्रकार; दाेघांवर गुन्हा

कऱ्हाड: मुलीचा इन्स्टाग्राम आयडी न दिल्याच्या रागातून १५ वर्षीय मुलावर चाकूने वार करण्यात आले. शहरातील मुजावर कॉलनीतील चौकात मंगळवारी रात्री दहाच्या सुमारास ही घटना घडली. फैजान फैयाज बारगीर (वय १५, रा. दौलत कॉलनी, शनिवार पेठ, कऱ्हाड) असे या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्याचे नाव आहे. याप्रकरणी शहाबाद ऊर्फ छोटा इस्माईल पठाण (वय ३०, रा. मुजावर कॉलनी) याच्यासह अन्य एका अल्पवयीन मुलावर गुन्हा दाखल केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. .पोलिसांची माहिती अशी ः शहरातील दौलत कॉलनीत राहणाऱ्या फैजान बारगीर या अल्पवयीन मुलाला मुजावर कॉलनीतील शहाबाद ऊर्फ छोटा पठाण आणि अन्य एका मुलाने चौकात बोलावले. काल रात्री दहाच्या सुमारास फैजान हा घरात असताना मुजावर कॉलनीतील संबंधित अल्पवयीन मुलाने त्याच्या इन्स्टाग्रामवर शिवीगाळीचे मेसेज पाठवून तू चौकात ये तुला दाखवतो, असा मेसेज केला. .दूरध्वनी करून मुजावर कॉलनीतील चौकात येण्यास सांगितले. त्यानुसार फैजान हा चौकात गेला असता, संबंधित अल्पवयीन मुलाने त्याच्याकडे एका मुलीचा इन्स्टाग्राम आयडी मागितला. मात्र, फैजान याने आयडी देण्यास नकार दिला. त्यावेळी चिडून संशयित अल्पवयीन मुलगा तसेच शहाबाद ऊर्फ छोटा पठाण यांनी फैजानच्या डोक्यात, छातीवर, पाठीवर तसेच डाव्या हातावर चाकूने वार केले. त्यात फैजान जखमी झाला असून, त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. शहर पोलिस ठाण्यात याची नोंद झाली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक निखिल मगदूम तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.