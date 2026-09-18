Karad Leopard: कऱ्हाडच्या भर वस्तीत पाच महिन्यांचा बिबट्या घुसल्याने खळबळ; नागरिकांच्या गर्दीत वन विभागाने केले सुखरूप रेस्क्यू, नेमकं काय घडलं!

-राजेंद्र ननावरेमलकापूर : आगाशिवनगर येथील भर वस्तीत एका अपार्टमेंट शेजारील बंद खोक्यामध्ये नर जातीचा पाच महिन्यांचा बिबट्या घुसल्याने खळबळ उडाली. वन विभाग व वर्ल्ड वाईल्ड हार्ट रेस्क्यकर नाईट टीमने बिबट्याला व नागरिकांना कोणतीही इजा न होता सुखरूपपणे रेस्क्यू करून पिंजऱ्यात बंद केले. पुढील उपचारासाठी वराडे येथील आरोग्य केंद्रात भरती केले. घटनास्थळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली कली होती..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, आगाशिव डोंगरावर अन्नाच्या शोधात अंदाजे पाच महिने वय असणारा बिबट्या आगाशिव डोंगराच्या पायथ्यावरून पायऱ्यांवरून खाली आला. व्यायामासाठी डोंगरावर जाणाऱ्या अवधूत गोसावी यांनी प्रथम त्याला पाहिले. बिबट्या पायथ्याला येताच पंधरा ते वीस कुत्र्यांनी त्याला घेराव घातला. कुत्र्यांच्या हल्ल्यात बिबट्याचा मृत्यू होईल अशा भीतीने श्री. गोसावी यांनी कुत्र्यांना हाकलून लावले व बिबट्याला सुरक्षित ठिकाणी नेण्यासाठी मागे धावत राहिले. बिबट्या कोणत्यातरी अपार्टमेंटमध्ये घुसून बसावा यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले. .मात्र आपारमेंटचे गेट बंद असल्यामुळे त्याला जागा सुरक्षित जागा नसल्याने तो धावत राहिला. कुत्र्यांनी त्याचा पाठलाग सोडला नाही.श्री.गोसावी हे पण डोंगराच्या पायथ्यापासून पाठलाग करत आले.कराड -ढेबेवाडी रोड ओलांडून दोन अपार्टमेंटमधील मोकळ्या जागेतील रिकाम्या बंद खोक्यामध्ये खोक्याचे त्यांनी दार उघडून बिबट्याला सुरक्षितपणे आत सोडले. व कुत्र्याला हटकवून लावले त्यानंतर त्यांनी अधिकारी ललिता पाटील यांचा क्रमांक मिळवून त्यांना ही माहिती दिली. वन विभाग च्या रेस्क्यू टीमने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. बिबट्या असल्याची माहिती मिळताच नागरिकांनी घटनास्थळी प्रचंड गर्दी केली. गर्दी पांगवण्यासाठी वन विभागाने पोलीस स्टेशनची मदत घेतली. पोलीस कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना पांगवले..सुमारे सव्वा तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर बिबट्याचे सुखरूपरीत्या रेस्क्यू करून त्याला पिंजऱ्यात बंद करून वराडे पुढील उपचारासाठी येथे नेण्यात आले. उपचार करून त्याला निसर्गाच्या अधिवासात सोडण्यात येईल असे वन अधिकारी यांनी सांगितले..उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांनी घटनास्थळी भेट दिली.रेस्क्यू करण्यासाठी वनपरिक्षेत्र अधिकारी ललिता पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. वनपाल जाधव, मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे ,कैलास सानप, प्रशांत मोहिते, भारत पाटील, गणेश काळे, रोहित कुलकर्णी, दशरथ चिट्टे, अमोल महाडिक, सुरेश लाखे, वनकर्मचारी, वर्ल्ड वाईल्ड हार्ट रेस्क्यकर नाईट टिमचे सदस्य हे उपस्थित होते..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.गोसावी यांच्यामुळे वाचला बिबट्याचा जीवमी रोज आगाशिव डोंगरावरती मॉर्निंग वॉकला जातो. डोंगरावरून खाली येताना बिबट्या मला दिसला. अन्नाचा शोधात खाली आला असावा. याच वेळी बिबट्याला पाहताच कुत्र्यांनी घोळका केला. बिबट्याला एवढ्या कुत्र्यांचा सामना करता येणार नाही.असे समजल्यावर मी कुत्र्यांना हाकलून लावले व बिबट्याच्या पाठलाग करत त्याला बंद खोक्यामध्ये सुरक्षितपणे डांबून ठेवले. वन विभागाच्या अधिकारी ललिता पाटील यांना फोन करून ही माहिती कळवली. त्यांनी तातडीने येऊन बिबट्याचे रेस्क्यू सुरक्षितपणे केले. मी होतो म्हणून बिबट्याचा जीव वाचला अन्यथा कुत्र्यांनी त्याला ठार केले असते.अवधूत गोसावी, आगाशिवनगर प्रत्यक्षदर्शी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.