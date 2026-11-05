सातारा

Sugarcane Trolley Accident Malkapur : मलकापूरजवळ काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उसाने भरलेली ट्रॉली दुचाकीवर पलटी, आई जागीच ठार, तर मुलगा गंभीर जखमी

Sugarcane Trolley Overturns on Motorcycle in Malkapur : कराडमधील मलकापूर येथे कोणार्क पार्कसमोर उसाची ट्रॉली दुचाकीवर पलटी झाल्याने मालन सुतार यांचा मृत्यू झाला. मुलगा यशवंत गंभीर जखमी झाला असून वाहतूक एक तास ठप्प झाली होती.
Malkapur Karad sugarcane trolley accident today

Malkapur Karad sugarcane trolley accident today

esakal

राजेंद्र ननावरे
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मलकापूर : ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरसमोर अचानक दुचाकी आल्याने चालकाने ट्रॅक्टरला जोरात ब्रेक लावला. त्यामुळे मागील उसाने भरलेली ट्रॉली विरुद्ध दिशेला जाऊन दुसऱ्या दुचाकीवर पलटी (Karad Road Accident) झाली. या भीषण अपघातात दुचाकीवरील आईचा मृत्यू झाला, तर मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. ही घटना गुरुवारी (ता. ५) सकाळी दहाच्या सुमारास मलकापूरमधील आगाशिवनगर येथील कोणार्क पार्कसमोर घडली. अपघातानंतर या मार्गावरील वाहतूक सुमारे एक तास विस्कळित झाली होती.

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