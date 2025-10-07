कऱ्हाडला प्रतीक्षा संपली! 'खुल्या प्रवर्गामुळे नगराध्यक्षपदासाठी अनेकांनी कसली कंबर'; नेत्यांच्या हालचालीही गतिमान

कऱ्हाड: मुंबईत पालिकांच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाच्या सोडती आज जाहीर झाल्या. त्यात तब्बल २५ वर्षांनंतर कऱ्हाडच्या नगराध्यक्षपद खुले झाले आहे. त्यामुळे खुल्या जागेसाठी होणारी नगराध्यक्षपदाची निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. अनेक दिग्गजांनी त्यासाठी कंबर कसली आहे. नगराध्यक्षपदाला गवसणी घालण्यासाठी राजकीय पक्ष, स्थानिक आघाड्या, आजी माजी आमदारांसह स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय शह, काटशहाला आता गती मिळणार आहे. .Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गातून जाहीर झाल्यानंतर अनेक नावांच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यात यशवंत विकास आघाडीचे नेते राजेंद्र यादव यांचे नाव आघाडीवर आहे. शिवसेनेतून (शिंदे गट) त्यांनी भरघोस निधी आणून कामे केली आहेत. शहरात जनशक्ती आघाडीचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यांच्याकडे अनुभव असलेल्या उमेदवार म्हणून माजी नगराध्यक्षा शारदा जाधव आहेत. जनशक्तीतून कोणाचे नाव पुढे येणार किंवा जनशक्ती कोणाला अनुकूल असणार यावर हे ठरणार आहे..सध्या तरी यादव यांच्याशी त्यांची सलगी आहे. माजी नगराध्यक्षामंधून जयवंत पाटील यांच्याही नावाची चर्चा आहे. त्यांनी फिल्डिंग लावली आहे. लोकशाही आघाडीच्या हालचाली नसल्या तरी सौरभ पाटील यांच्यासारखा चेहरा त्यांच्याकडे आहे, त्यावर निर्णय होऊ शकतो, त्यांची प्राथमिक चर्चा आहे..भाजपने चाचपणी सुरू केली आहे. पक्षात काही इच्छुकांचे इनकमिंग होईल, त्यात इंद्रजित गुजर यांचे नाव आघाडीवर आहे. लोकशाही आघाडीचे भाजपशी जवळीक साधलेल्या नगरसवेकांचीही नावे नगराध्यक्षपदासाठी चर्चेत आहेत. त्यात पवार आघाडीवर आहेत. त्यांच्या माध्यातूनही भाजपकडून नवा प्रयोग होऊ शकतो. त्या घडामोडीत काँग्रेसही वेळ साधून कोणाला साथ देणार, की वेगळी खेळी करणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागणार आहे..लोकशाही आघाडीनेही हालचाली वाढवल्या आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील गट एकत्र येणार असल्याची चर्चा आहे. त्यांची सोयरीक जुळून एकत्रीकरण झाल्यानंतर वेगळे चित्र असणार आहे. त्यांच्याकडून कोणाचे नाव पुढे येईल किंवा ते कोणाला सोबत घेतील, त्यावरही बऱ्याच घडामोडी आहेत. त्यामुळे सध्या नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असणाऱ्यांमध्ये चुरस निश्चित आहे..आरक्षणानंतर आघाड्यांची गणिते फिरण्याची शक्यता आहे. पक्षीय पातळीवरील विचारही स्थानिक स्थिती पाहून निर्णय घ्यावा, असा असल्याने भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी पक्षांना स्थानिक यशवंत विकास आघाडी, लोकशाही आघाडी, जनशक्ती आघाडी, लोकसेवा या आघाड्यांच्या हालचालींकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .राजकीय स्थित्यंतराला गतीनगराध्यक्षपदाच्या खुल्या प्रवर्गाच्या सोडतीमुळे कऱ्हाडच्या राजकीय घडामोडीला टर्निंग पाइंट मिळाला आहे. वास्तविक कऱ्हाडला २००१ मध्ये (कै.) जयवंतराव जाधव, त्यानंतर जयवंत पाटील यांनी खुल्या प्रवर्गातून नगराध्यक्षपद भूषविले. त्यानंतर सातत्याने खुल्या प्रवर्गातील नगराध्यक्षपदाने कऱ्हाडकरांची निराशा केली होती. यावेळी मात्र ती संधी पुन्हा चालून आली आहे. त्यामुळे राजकीय गणितांना वेग आला आहे. पालिकांच्या नगराध्यक्षपदासाठी १९९६ मध्ये आरक्षण लागू झाले. त्यानंतर सातत्याने वेगवेगळ्या प्रवर्गाला कऱ्हाडला संधी मिळाली. त्यात २००१ सोडल्यास नव्याने खुल्या प्रवर्गाला संधी मिळाली नाही. यापूर्वी महिला राखीव दोनदा, ओबीसी महिला, अनुसूचित जाती, ओबीसी खुले असे आरक्षण नगराध्यक्षपदाला पडले होते. मागील वेळी अनुसूचित जाती-जमाती महिला असे आरक्षण होते. त्यावेळी भाजपने नगराध्यक्षपदाला गवसणी घातली. यंदाचे नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गाला जाहीर झाल्यामुळे अनेकांनी कंबर कसली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.