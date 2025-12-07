सातारा

Karad News: माेठी बातमी ! 'राजेंद्र यादव समर्थकांकडून नगराध्यक्षपदाची पाटी'; कऱ्हाड पालिकेच्या निकालापूर्वीच यशाच्या खात्रीची चर्चा !

Rajendra Yadav supporters confident of victory in Karad civic polls: पालिका निवडणुकीतील बिट्स, राजकीय समीकरणे आणि वारंवार घडणारे वळण यामुळे ही पाटी अधिकच चर्चेचा विषय बनली आहे. यादव समर्थकांमध्ये मात्र उत्साह ओसंडून वाहताना दिसत आहे. दुसरीकडे, विरोधक मात्र या कृतीकडे ‘गैरसमजाचा जल्लोष’ असा पाहत आहेत.
Ahead of Karad Municipal Verdict, Yadav Camp Celebrates Early Win with ‘Chairman’ Board

सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड : येथील पालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी यशवंत विकास आघाडी आणि लोकशाही आघाडीतर्फे राजेंद्र यादव हे उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात होते. निवडणुकीचा निकाल (ता. २१) ला जाहीर होणार असताना यादवांच्या समर्थकांनी नगराध्यक्षपदाची पाटी तयार केली आहे. त्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

